Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα τρία πρώτα ματς της 9ης αγωνιστικής
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής.
Η Ρεάλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο...υποτιθέμενο ντέρμπι με την Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε εύκολα της τουρκικής ομάδας με 95-76.
Νωρίτερα ο Ερυθρός Αστέρας «σκόρπισε» την Μπάγερν στο Βελιγράδι με 103-73, ενώ η Παρί έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» από την έδρα της Μακάμπι κερδίζοντας με 94-99.
Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
- 18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 19:30 Εφές - Παναθηναϊκός
- 20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
- 21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
- 21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι
- 21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Η Βαθμολογία της Euroleague
- Παναθηναϊκός 7-1
- Βαλένθια 6-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
- Ολυμπιακός 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ντουμπάι 5-3
- Ζάλγκιρις 4-4
- Παρτίζαν 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Μπεσίκτας 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Βιλερμπάν 3-5
- Παρί 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-7
- Μπασκόνια 1-7
Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)
Τετάρτη 4/11
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
Πέμπτη 5/11
- 19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
- 20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
- 21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια
Παρασκευή 6/11
- 19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
- 21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι
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