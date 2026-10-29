Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα τρία πρώτα ματς της 9ης αγωνιστικής

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής.

Η Ρεάλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο...υποτιθέμενο ντέρμπι με την Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε εύκολα της τουρκικής ομάδας με 95-76.

Νωρίτερα ο Ερυθρός Αστέρας «σκόρπισε» την Μπάγερν στο Βελιγράδι με 103-73, ενώ η Παρί έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» από την έδρα της Μακάμπι κερδίζοντας με 94-99.

Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73

Μακάμπι - Παρί 94-99

Ρεάλ - Φενέρ 95-76

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ

19:30 Εφές - Παναθηναϊκός

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι

21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας

21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 7-1 Βαλένθια 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Ολυμπιακός 6-2 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-3 Φενέρμπαχτσε 6-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ντουμπάι 5-3 Ζάλγκιρις 4-4 Παρτίζαν 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπεσίκτας 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Βιλερμπάν 3-5 Παρί 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Μπάγερν Μονάχου 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-7 Μπασκόνια 1-7

Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)

Τετάρτη 4/11

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5/11

19:15 Αναντολού Εφές - Παρί

20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

Παρασκευή 6/11