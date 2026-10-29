Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται οριστικά στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται και με τη... βούλα στην Κύπρο για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της, με τις διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή των παιχνιδιών της στο «Νησί της Αφροδίτης» να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Το πρώτο ματς θα λάβει χώρα στις 12 Νοεμβρίου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη μεριμνήσει για την ασφάλεια. Μάλιστα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη επικοινωνία ανάμεσα σε εκπρόσωπο της ισραηλινής ομάδας και την ηγεσία της Κυπριακής Αστυνομίας, με βασικό αντικείμενο τα μέτρα ασφαλείας, την παρουσία της αποστολής στη χώρα και τις μετακινήσεις παικτών, συνοδών και φιλάθλων.

Από τη Δευτέρα (2/11) αναμένεται να ξεκινήσει ο αναλυτικός συντονισμός σε επίπεδο Αρχηγείου Αστυνομίας, με τον ορισμό συνδέσμου που θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους της Μακάμπι.

Πλέον, από τη μεριά της «ομάδας του λαού» απομένει η αποστολή της επίσημης επιστολής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την παρουσία της στην Κύπρο.