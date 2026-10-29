Μακάμπι Τελ Αβίβ: Οριστικά οι αγώνες της στην Κύπρο
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται και με τη... βούλα στην Κύπρο για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της, με τις διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή των παιχνιδιών της στο «Νησί της Αφροδίτης» να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Το πρώτο ματς θα λάβει χώρα στις 12 Νοεμβρίου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη μεριμνήσει για την ασφάλεια. Μάλιστα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη επικοινωνία ανάμεσα σε εκπρόσωπο της ισραηλινής ομάδας και την ηγεσία της Κυπριακής Αστυνομίας, με βασικό αντικείμενο τα μέτρα ασφαλείας, την παρουσία της αποστολής στη χώρα και τις μετακινήσεις παικτών, συνοδών και φιλάθλων.
Από τη Δευτέρα (2/11) αναμένεται να ξεκινήσει ο αναλυτικός συντονισμός σε επίπεδο Αρχηγείου Αστυνομίας, με τον ορισμό συνδέσμου που θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους της Μακάμπι.
Πλέον, από τη μεριά της «ομάδας του λαού» απομένει η αποστολή της επίσημης επιστολής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την παρουσία της στην Κύπρο.
Maccabi Tel Aviv are set to move their EuroLeague home games to Limassol, per Cypriot outlet Protathlima. The first one is expected on 12 November. The opponent is Hapoel Tel Aviv. The venue would be the Spyros Kyprianou arena, about 8,000 seats. Maccabi currently host in Belgrade. They still hope to get back to Israel.— BasketScore.net (@basketscore_net) October 29, 2026
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