Σύμφωνα με το «CyprusBasket», η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δηλώσει την Κύπρο ως έδρα της για τους αγώνες της EuroLeague.

Στο «Νησί της Αφροδίτης» η Μακάμπι Τελ Αβίβ; Σύμφωνα με το «CyprusBasket», η ισραηλινή ομάδα θα δηλώσει την Κύπρο ως έδρα για τα παιχνίδια της EuroLeague 2026-27.

Πιο συγκεκριμένα, ο εμβληματικός ηγέτης της «ομάδας του λαού», Σιμόν Μιζράχι, στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», συνάντησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ώστε να συζητηθεί το εν λόγω αίτημα των εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης. Μάλιστα, ο σύλλογος του Ισραήλ φαίνεται να έχει αποστείλει ήδη επίσημη επιστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να προχωρήσει και να επισημοποιηθεί η φιλοξενία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για την ερχόμενη σεζόν, που βρίσκεται προ των πυλών, στην Ευρωλίγκα.

Το κλίμα φαίνεται πως είναι θετικό, δίχως να υπάρχει κάτι επίσημο για την ώρα. Το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία, είναι τα επικρατέστερα γήπεδα, που θα φιλοξενήσουν τη Μακάμπι, εφόσον το αίτημά της πάρει «σάρκα και οστά».