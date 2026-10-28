Κάτας: «Αγαπώ τον Νέντοβιτς, ψάχνουμε για γκαρντ...»
Η Μακάμπι Τελ Αίβ ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα να αποκαλύπτει πως η ομάδα του βρίσκεται στην αγορά, προκειμένου να αποκτήσει γκαρντ.
Μάλιστα ο Ισραηλινός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος.
«Αγαπώ τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Είχα την ευχαρίστηση να τον προπονώ για λίγο στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Προφανώς, είμαστε στην αγορά αναζητώντας γκαρντ για να μας βοηθήσουν», είπε ο Κάτας.
“I love Nemanja Nedovic. I had the pleasure of coaching him a little bit at Panathinaikos. But this is not the right time to talk about it. Obviously, we are on the market looking for guards to help us.” Oded Kattash on potential reinforcements following Maccabi Tel Aviv’s heavy defeat to Crvena Zvezda! 👀 #paobc #kkcz— Basketball Sphere (@BSphere_) October 27, 2026
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