Κάτας: «Αγαπώ τον Νέντοβιτς, ψάχνουμε για γκαρντ...»

Κάτας: «Αγαπώ τον Νέντοβιτς, ψάχνουμε για γκαρντ...»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Κάτας: «Αγαπώ τον Νέντοβιτς, ψάχνουμε για γκαρντ...»
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Ο Όντεντ Κάτας μετά τη την ήττα της Μακάμπι από τον Ερυθρό Αστέρα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ενώ τόνισε πως η ομάδα του ψάχνει για γκαρντ,.

Η Μακάμπι Τελ Αίβ ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα να αποκαλύπτει πως η ομάδα του βρίσκεται στην αγορά, προκειμένου να αποκτήσει γκαρντ.

Μάλιστα ο Ισραηλινός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος.

«Αγαπώ τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Είχα την ευχαρίστηση να τον προπονώ για λίγο στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Προφανώς, είμαστε στην αγορά αναζητώντας γκαρντ για να μας βοηθήσουν», είπε ο Κάτας.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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