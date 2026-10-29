Η Παρί του «φοβερού και τρομερού» Ιφί επικράτησε εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 και πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη EuroLeague μακριά από το Παρίσι.

Μέγας είσαι Ιφί και θαυμαστά τα έργα σου! Η Παρί επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 και πήρε την τρίτη της νίκη (3-6) στη φετινή EuroLeague αλλά και τη δεύτερη σερί εκτός έδρας, μετά από αυτή κόντρα στην Ντουμπάι BC. Φανταστικός ο Ναντίρ Ιφί (26 πόντους, 4 ασίστ) για την ομάδα του Λεφέβρ, Κλαρκ (21 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και Κόλσον (16 πόντους, 1 ασίστ) ξεχώρισαν για το σύνολο του Κάτας, που υποχώρησε στο 2-7 και συνεχίζει να απογοητεύει.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί: Ο αγώνας

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Παρί ήταν κυρίαρχη κόντρα στη Μακάμπι και με πιο ορθολογικές επιλογές σε επίθεση και άμυνα έκλεισε την περίοδο με 25-17, κόντρα στο σύνολο του Κάτας. Προϊόντος του χρόνου, οι Ισραηλινοί ισορρόπησαν και έσφιξαν την άμυνά τους, περιορίζοντας τα «ατού» των Παριζιάνων.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 36-35 για την «ομάδα του λαού», που έτρεξε ένα επιμέρους 19-10, στη δεύτερη περίοδο. Ο Σόρκιν ήταν ο κορυφαίος για τη Μακάμπι στο πρώτο μισό, ενώ για τους Γάλλους ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί.

Στην επανάληψη, το ματς ήταν σταθερά ντέρμπι και καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ και να πάρει ασφαλές προβάδισμα. Οι Μπρισέτ, Κλαρκ και Κόλσον δημιούργησαν μια επιθετική πολυφωνία στο πλευρό του Σόρκιν για την εξάκις πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ για το σύνολο της «Πόλης του Φωτός», οι Ιφί και Ετιέν ήταν οι δύο «κινητήριοι μοχλοί». Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στους 65 πόντους, με επιθετική «ραψωδία» αφού η περίοδος έκλεισε με σκορ 29-30!

Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο που έκρινε την αναμέτρηση, η Παρί έβαλε μεγάλα σουτ στο φινάλε και πέτυχε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση και δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας, μετά από αυτή κόντρα στην Ντουμπάι BC. Το τελικό 99-94 έδωσε το «ροζ φύλλο» στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε σε φανταστική ημέρα τον Ιφί και ήταν εύστοχη σε κρίσιμες καμπές του ματς

MVP ΗΤΑΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 26 πόντους και 4 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Ετιέν με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ

ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ... Κρατά την εμφάνιση του Κλαρκ με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Χόαρντ που είχε μόλις 2 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 66 τρίποντα που εκτελέστηκαν συνολικά

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-35, 65-65, 94-99

Τα ομαδικά στατιστικά:

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Oded Kattash MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 1 J. Hoard * 30:07 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 3 1 1 2 0 3 2 11 2 J. Clark III * 27:43 21 5/8 62.5% 3/8 37.5% 2/2 100.0% 1 1 2 2 0 5 0 1 4 1 8 3 A. Ebo 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 A. Bacot Jr. 12:53 8 2/3 66.7% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 3 2 5 1 1 2 1 0 3 3 13 9 R. Sorkin * 25:56 16 5/9 55.6% 1/2 50.0% 3/3 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 5 18 10 O. Brissett 21:25 11 1/1 100.0% 2/4 50.0% 3/3 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 3 2 13 11 W. Rayman * 09:18 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 3 1 0 17 K. Wallace 24:03 7 2/5 40.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 2 2 3 1 2 0 0 4 1 2 22 T. Leaf 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 D. Theis 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Y. Madar * 27:11 13 2/4 50.0% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 1 1 2 9 1 2 0 0 3 4 18 50 B. Colson 21:24 16 1/2 50.0% 4/8 50.0% 2/4 50.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 10 Team 2 5 7 0 0 3 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 94 19/34 55.9% 14/34 41.2% 14/16 87.5% 11 19 30 21 7 18 4 1 25 22 97