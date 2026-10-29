Δημοσίευμα του «Sport5» κάνει λόγο για ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη Ιτούδη και τον Βασίλιε Μίτσιτς, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, να αντιδρά δημόσια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ διανύει εξαιρετική περίοδο στην EuroLeague, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες και έχοντας επικρατήσει απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά την αγωνιστική της φόρμα, ωστόσο, δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport5» φέρνει στο προσκήνιο φερόμενη κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στον προπονητή της ομάδας, Δημήτρη Ιτούδη, και τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών έχει περιοριστεί αισθητά, σε αντίθεση με τη στενή σχέση που φέρεται να είχαν το προηγούμενο διάστημα. Πηγές από το περιβάλλον της Χάποελ υποστηρίζουν πως κάτι έχει αλλάξει στη μεταξύ τους σύνδεση, με την κατάσταση να αποτελεί πλέον αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της ομάδας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Μίτσιτς έχει εκφράσει σε μέλη του προπονητικού επιτελείου και σε συμπαίκτες του τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της σχέσης του με τον Έλληνα τεχνικό. Παράλληλα, άνθρωποι του συλλόγου φέρονται να επιχειρούν να εξομαλύνουν την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την απουσία του Σέρβου γκαρντ από την τελευταία αναμέτρηση, ωστόσο δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς ο Μίτσιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλο λίγο πριν το τζάμπολ.

Η αντίδραση του Οφέρ Γιανάι

Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του ρεπορτάζ και συνδέοντάς το με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

«Ξέρω ότι είναι φθηνότερο να σε αφήσουν να δημοσιεύεις ένα ψευδές ρεπορτάζ, παρά να φέρουν επιτέλους έναν ακόμη γκαρντ. Ωστόσο, αυτό το δημοσίευμα δεν πρόκειται να τον βοηθήσει απόψε απέναντι στην Παρί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιανάι.