Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε... φύλλο και φτερό την Αναντολού Εφές κερδίζοντας με 30 πόντους διαφορά (118-88) για την 6η νίκη της στην Euroleague. Τρομερό παιχνίδι από τον Μπλέικνι με 35 πόντους και 8/9 τρίποντα!

Ποιος είδε την Χάποελ και δεν την... φοβήθηκε στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής! Σίγουρα η Εφές θα θέλει να ξεχάσει σύντομα αυτό το παιχνίδι και δη ένα 48ωρο πριν υποδεχθεί στην Κωνσταντινούπολη τον Παναθηναϊκό για την ολοκλήρωση της διπλής αγωνιστικής.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καταιγιστική στην «Arena Botevgrad» κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 118-88 και τον Αντόνιο Μπλέικνι να κάνει πράγματα και θαύματα έχοντας 35 πόντους με 8/9 τρίποντα! Συνολικά η Χάποελ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 18/31 τρίποντα, βλεποντας άπαντες το αντίπαλο καλάθι σαν βαρέλι.

Χάποελ - Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Η Χάποελ έδειξε από την αρχή τις... άγριες διαθέσεις της και άρχισε να χτίζει διαφορά στο σκορ διά χειρός Μπλέκνι και Οτούρου οι οποίοι είχαν ηγηθεί για το αρχικό +6 (27-21) το οποίο ισοδυναμούσε και με την τελευταία επαφή που είχε η Εφές με το σκορ. Έκτοτε οι γηπεδούχοι πάτησαν το πόδι στο γκάζι και εξαφανίστηκαν στον ορίζοντα του Μπότεβγκραντ «χτίζοντας» συνέχεια την διαφορά στο σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισαν το ημίχρονο στο +22 (63-41) έχοντας ρίξει και τους πρόωρους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Το μόνο που έγινε στη συνέχεια ήταν να αυξάνεται η διαφορά και τους παίκτες της Χάποελ να «πυροβολούν» ακατάπαυστα έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων. Η διαφορά είχε σταθεροποιηθεί στους 30+ πόντους και με το ένα τρίποντο να διαδεχόταν το άλλο. Ο Μπλέικνι έκανε ματς... καριέρας με τους 35 πόντους και τα 8/9 τρίποντα, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία των Οτούρου και Μπράιαντ. Στον αντίποδα δεν λειτούργησε τίποτε σωστά για την Αναντολού Εφές, σ' ένα ματς όπου επέστρεψε και ο Γιώργος Παπαγιάννης ύστερα από έναν χρόνο εκτός παρκέ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… πολύ απλά ήταν ασταμάτητη επιθετικά ευστοχώντας σε 18 τρίποντα! Η Εφές έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει και αποδείχθηκε έρμαιο των ορέξεων των γηπεδούχων.

πολύ απλά ήταν ασταμάτητη επιθετικά ευστοχώντας σε 18 τρίποντα! Η έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει και αποδείχθηκε έρμαιο των ορέξεων των γηπεδούχων. MVP O… Αντόνιο Μπλέικνι ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο ματς της καριέρας του, έχοντας 35 πόντους με 4/5 δίποντα, 8/9 τρίποντα και 3/4 βολές σε 22:12 λεπτά συμμετοχής.

Αντόνιο Μπλέικνι ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο ματς της καριέρας του, έχοντας 35 πόντους με 4/5 δίποντα, 8/9 τρίποντα και 3/4 βολές σε 22:12 λεπτά συμμετοχής. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νταν Οτούρου (20π., 5ριμπ.) και Ελάιτζα Μπράιαντ ο οποίος είχε γεμάτο παιχνίδι με 16 πόντους, 12 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Νταν Οτούρου (20π., 5ριμπ.) και Ελάιτζα Μπράιαντ ο οποίος είχε γεμάτο παιχνίδι με 16 πόντους, 12 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζόρνταν Λόιντ προσπάθησε να διασωθεί έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ο Τζόρνταν Λόιντ προσπάθησε να διασωθεί έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντάριο Σάριτς ο οποίος ήταν αρνητικός στα 22:26 που αγωνίστηκε.

ο Ντάριο Σάριτς ο οποίος ήταν αρνητικός στα 22:26 που αγωνίστηκε. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τι αλλο; Τα 18/31 τρίποντα της Χάποελ.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 63-41, 90-59, 118-88.

HAPOEL IBI TEL AVIV (Coach: Dimitris Itoudis) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 3 E. BRYANT * 29:23 16 4/5 2/2 2/2 85.7% 0 3 3 12 4 2 0 1 5 +37 35 25 D. OTURU * 25:57 20 9/12 0/0 2/5 75.0% 1 4 5 0 0 0 2 0 4 +39 25 13 T. SATORANSKY * 24:50 7 2/2 1/4 0/0 50.0% 0 7 7 5 0 1 0 3 2 +10 16 16 Z. LEDAY * 23:17 5 1/3 1/2 0/0 40.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 +20 6 7 A. COFFEY * 25:40 0 0/2 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 1 1 -1 -1 BENCH 2 A. BLAKENEY 22:12 35 4/5 8/9 3/4 85.7% 0 3 3 1 3 0 0 4 1 +21 35 51 B. CABOCLO 14:03 13 3/3 2/6 1/1 55.6% 1 6 7 0 0 0 3 2 1 -9 15 1 E. GERMAN 14:23 14 3/3 2/4 2/2 71.4% 2 1 3 1 0 0 0 3 1 -5 12 12 I. WAINRIGHT 16:43 6 0/0 2/3 0/0 66.7% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 +11 6 5 K. CARRINGTON 03:32 2 1/2 0/0 0/0 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 2 21 T. ODIASE 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 118 27/37 18/31 10/14 66.2% 6 29 35 26 8 6 5 17 19 - 150