Δείτε τις απουσίες και τους αμφίβολους από τα ματς της Πέμπτης στη Euroleague.

H 9η αγωνιστική της Euroleague ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 29/10 και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίζονται την Παρασκευή με Εφές εκτός έδρας και με Αρμάνι εντός αντίστοιχα. Το Gazzetta παρουσιάζει τους απόντες από τα ματς της Πέμπτης, αλλά και εκείνους που είναι αμφίβολοι.

Aναλυτικά

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 21:00

Όλοι μέσα για τη Μπάγερν, αμφίβολος ο Μιλιένοβιτς για τον Ερυθρό Αστέρα.

Μακάμπι - Παρί 21:05

Εκτός για τη Μακάμπι οι Λούντμπεργκ και Λάβι, δεν παίζει ο Νιλικίνα για τους Παριζιάνους.

Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρ 21:45

Η ομάδα του Σάρας έχει όλα της τα... όπλα κόντρα στη Ρεάλ, οι Μαδριλένοι δεν υπολογίζουν σε Ντεκ και Γκαρούμπα.