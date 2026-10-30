Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (30/10) αθλητικών γεγονότων.

Παρασκευή σήμερα (30/10) και το μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις έχει ως... κύριο πιάτο το μπάσκετ, με τους δυο «αιώνιους» να αγωνίζονται στη Euroleague.

Η αρχή γίνεται βέβαια στο γήπεδο του Gazzetta, καθώς στις 13:30 (YouTube Gazzetta) η παρέα των Galacticos by Elabet σχολιάζει όλη την επικαιρότητα και το επικείμενο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ακολουθεί στις 18:30 (YouTube Gazzetta) το Magazino Gazzetta με περαιτέρω σχόλιο για την αγωνιστική (και μη) δράση, ενώ στις 19:30 (Novasports 4) ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα της Αναντολού Εφές με στόχο την 8η νίκη του σε 9 αγώνες Euroleague.

Σχεδόν δυο ώρες μετά (21:15, Novasports Prime) ο Ολυμπιακός θα ψάξει από πλευράς του την 7η νίκη, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena. Η βραδιά κλείνει (αγωνιστικά) με ποδόσφαιρο και πάλι όμως έχοντας ελληνικό στοιχείο, αφού στις 22:15 (Magenta Sport 2) η Σπόρτιγνκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη παίζει στην έδρα της Κάσα Πια.

Τέλος, στις 23:00 στο YouTube του Gazzetta, η ομάδα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει τα αποτελέσματα των δυο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ.

Οι σημερινές μεταδόσεις