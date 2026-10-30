Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Εφές- Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός - Μιλάνο
Παρασκευή σήμερα (30/10) και το μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις έχει ως... κύριο πιάτο το μπάσκετ, με τους δυο «αιώνιους» να αγωνίζονται στη Euroleague.
Η αρχή γίνεται βέβαια στο γήπεδο του Gazzetta, καθώς στις 13:30 (YouTube Gazzetta) η παρέα των Galacticos by Elabet σχολιάζει όλη την επικαιρότητα και το επικείμενο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
Ακολουθεί στις 18:30 (YouTube Gazzetta) το Magazino Gazzetta με περαιτέρω σχόλιο για την αγωνιστική (και μη) δράση, ενώ στις 19:30 (Novasports 4) ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα της Αναντολού Εφές με στόχο την 8η νίκη του σε 9 αγώνες Euroleague.
Σχεδόν δυο ώρες μετά (21:15, Novasports Prime) ο Ολυμπιακός θα ψάξει από πλευράς του την 7η νίκη, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena. Η βραδιά κλείνει (αγωνιστικά) με ποδόσφαιρο και πάλι όμως έχοντας ελληνικό στοιχείο, αφού στις 22:15 (Magenta Sport 2) η Σπόρτιγνκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη παίζει στην έδρα της Κάσα Πια.
Τέλος, στις 23:00 στο YouTube του Gazzetta, η ομάδα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει τα αποτελέσματα των δυο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Elabet (13:30, YouTube Gazzetta)
- Q&A (15:45, YouTube Gazzetta)
- Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ (18:00, Novasports 5)
- Magazino Gazzetta (18:30, YouTube Gazzetta)
- Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός (19:30, Novasports 4)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτίζαν (20:00, Novasports 6)
- Πανιώνιος - Ολυμπιακός (21:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (21:30, Novasports 5)
- Κάσα Πια - Σπόρτινγκ (22:15, Magenta Sport 2)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, YouTube Gazzetta)
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