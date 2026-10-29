Καταγγελία δημοσιογράφου για Αλιμπίγιεβιτς: «Είπε κ@ριολ@ και χρησιμοποίησε απειλητική φράση»
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας (81-73) το βράδυ της Τεταρτης, επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβαίνοντας στο 6-2. Κορυφαίοι οι Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, ευρωπαϊκό ντεμπούτο και 11' συμμετοχής ο Πλώτας.
Μετά το τέλος του ματς, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Φατίχ Οζέν με ανάρτηση του, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς και τόνισε πως θα υποβάλει καταγγελία στη Μπεσίκτας για τα όσα έγιναν.
Αναλυτικά όσα έγραψε
Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε έπειτα από τον αγώνα Μπεσίκτας-Ολυμπιακός, ο προπονητής της Μπεσίκτας Ντούσταν Αλίμπιεβιτς στράφηκε προς εμένα και με ρώτησε: «Μιλάς αγγλικά;». Ενώ προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, βγήκαμε μαζί στην πόρτα του δωματίου της συνέντευξης Τύπου.
Εκείνη τη στιγμή, δίπλα μας βρισκόταν ένας υπάλληλος του συλλόγου και ένας φίλος μου δημοσιογράφος. Καθώς βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο, ο Αλίμπιεβιτς χρησιμοποίησε την έκφραση «m*therf*cker». Δεν θέλω να βάλω κανέναν σε υποψίες σχετικά με το αν αυτή η λέξη απευθύνθηκε άμεσα σε εμένα ή αν χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τον θυμό του. Ωστόσο, λόγω του πλαισίου της συζήτησης και επειδή ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο, φυσικά την πήρα προσωπικά.
Ακόμα κι αν χρησιμοποιήθηκε ως παράπονο ή έκφραση θυμού, πιστεύω ότι στην επικοινωνία με έναν δημοσιογράφο θα έπρεπε να επιλεγούν πιο κατάλληλες λέξεις. Στη συνέχεια, δείχνοντας προς τα αποδυτήρια, μου ζήτησε να πω κατά πρόσωπο στον παίκτη τα όσα έχω γράψει για τον Άντε Ζίζιτς στα social media μου. Του είπα ότι πρέπει να γυρίσω σπίτι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι δεν έχω χρόνο. Όταν τον ρώτησα: «Το μοιράστηκα σήμερα;», απάντησε: «Γενικά». Συνέχισε λέγοντας ότι οι αναρτήσεις μου δεν είναι κριτικές, αλλά προκλητικές.
Στο τέλος της συζήτησης, χρησιμοποίησε μια απειλητική φράση: «Θα συναντηθώ μαζί σου πρόσωπο με πρόσωπο σε μέρος χωρίς τους ανθρώπους». Εκείνη τη στιγμή, συνέχισε να μιλάει κουνώντας το δάχτυλό του για αρκετά δευτερόλεπτα. Στα γεγονότα αυτά ήταν μάρτυρες περίπου 15-20 δημοσιογράφοι και υπάλληλοι του συλλόγου. Πιστεύω ότι ένας από τους βοηθούς προπονητές του μεταφέρει τακτικά στον ίδιο τις αναρτήσεις social media ορισμένων λογαριασμών εδώ, προκαλώντας την απέχθειά του απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να μην συμμετέχει κανείς σε κριτικές αναρτήσεις είναι ένα πράγμα, το να επικοινωνεί με έναν δημοσιογράφο με αυτόν τον τόνο είναι εντελώς άλλο. Αν υπάρχουν σημεία στις κριτικές μας που θεωρεί λανθασμένα ή άδικα, είμαι πάντα έτοιμος να τα συζητήσουμε, να τον ακούσω και να αντιμετωπίσω ό,τι χρειάζεται.
Ωστόσο, το μέρος γι' αυτό δεν είναι απειλητικές εκφράσεις, λέξεις που μπορούν να εκληφθούν ως προσβολές και συμπεριφορές που δημιουργούν αίσθηση φυσικής πίεσης. Είμαι φίλαθλος της Μπεσίκτας που αγαπάει και στηρίζει τον Ντούσαν Αλίμπιγιεβιτς εδώ και πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα, είμαι δημοσιογράφος που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Η ένταση μετά από συνεχόμενες ήττες να αντανακλάται με αυτόν τον τρόπο σε ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους για τη Μπεσίκτας, με στεναχώρησε πραγματικά. Αφήνω την κρίση στους μεγάλους φιλάθλους της Μπεσίκτας. Θα υποβάλω γραπτώς και επίσημα την καταγγελία μου στη Μπεσίκτας σχετικά με το θέμα. Με εκτίμηση».
Beşiktaş-Olympiakos maçının ardından düzenlenen basın toplantısının sona ermesiyle Beşiktaş Başantrenörü Dušan Alimpijević bana doğru yönelerek, “İngilizce biliyor musun?” diye sordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken birlikte basın toplantısı odasının kapısına çıktık. O sırada yanımızda bir kulüp personeli ve basın mensubu bir arkadaşım da bulunuyordu. Yüz yüze geldiğimiz sırada Alimpijević, “m*therf*cker” ifadesini kullandı. Bu kelimeyi doğrudan bana mı söylediği, yoksa yaşadığı öfkeyi ifade etmek amacıyla mı kullandığı konusunda kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ancak konuşmanın bağlamı ve yüz yüze olmamız nedeniyle ifadeyi doğal olarak üzerime alındım. Bir sitem veya öfke ifadesi olarak kullanılmış olsa dahi bir basın mensubuyla kurulan iletişimde daha doğru kelimelerin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ardından soyunma odasını işaret ederek sosyal medya paylaşımlarımda Ante Zizic hakkında yazdıklarımı oyuncunun yüzüne söylememi istedi. Toplu taşımayla eve dönmem gerektiğini ve bu nedenle vaktimin olmadığını belirttim. Kendisine, “Bugün mü paylaştım?” diye sorduğumda, “Genel olarak.” cevabını verdi. Devamında paylaşımlarımın eleştiri değil, provokasyon amacı taşıdığını söyledi. Konuşmanın sonunda, “İçerideki insanların olmadığı bir yerde seninle bire bir görüşeceğim.” şeklinde tehditkâr bir ifade kullandı. Bu sırada saniyelerce parmağını sallayarak konuşmayı sürdürdü. Yaşananlara yaklaşık 15-20 basın mensubu ve kulüp çalışanı şahit oldu. Dušan Alimpijević’e buradaki bazı hesapların yaptığı sosyal medya paylaşımlarını düzenli biçimde aktaran ve bu insanların Alimpijević tarafından nefretle karşılanmasına sebep olan asistan koçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Eleştirel paylaşımlara katılmamak başka, bir basın mensubuyla bu üslupla iletişim kurmak başka bir şeydir. Eleştirilerimizde yanlış veya haksız bulduğu noktalar varsa bunları konuşmaya, kendisini dinlemeye ve gerektiğinde yüzleşmeye her zaman hazırım. Fakat bunun yeri tehditkâr ifadeler, hakaret olarak algılanabilecek kelimeler ve fiziksel baskı hissi yaratan tavırlar değildir. Dušan Alimpijević’i uzun yıllardır seven ve destekleyen bir Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda görevini yapmaya çalışan bir basın mensubuyum. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından yaşanan gerginliğin, Beşiktaş için emek veren insanlara bu şekilde yansıtılması beni gerçekten çok üzdü. Takdiri Büyük Beşiktaş taraftarına bırakıyorum. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübüne yazılı ve resmî bir şekilde şikâyetimi bildireceğim. Saygılarımla.— fatih özen (@fatih_zen) October 28, 2026
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