EuroLeague: Με Τζόουνς και Γιαμπουσέλε το TOP 10 της 8ης αγωνιστικής
Η όγδοη αγωνιστική της EuroLeague αποτελεί παρελθόν και η διοργανώτρια αρχή συνέλεξε τις δέκα καλύτερες φάσεις, στις οποίες υπάρχει έντονο ελληνικό... χρώμα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού, συγκεντρώνουν τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή τάπα και ένα κυριαρχικό κάρφωμα, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, στο Νο8 βρίσκεται το... εκκωφαντικό «stop» του Γάλλου αθλητή του Παναθηναϊκού στον Μπερνέλ της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ στο Νο5 ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού κάρφωσε με... μανία στο καλάθι της Μπεσίκτας με το ένα χέρι, στην alley-oop συνεργασία με τον Κόρι Τζόσεφ.
Στο Νο1, βρίσκεται το άκρως θεαματικό κάρφωμα του Ντι Τζέι Στιούαρτ της Μπασκόνια, στον αγώνα του συλλόγου της Βιτόρια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε το TOP 10:
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