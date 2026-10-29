Πίτερς: Ο Ποέτα αποφασίζει για τη συμμετοχή του κόντρα στον Ολυμπιακό

Γιώργος Σακελλάρης
Πίτερς: Ο Ποέτα αποφασίζει για τη συμμετοχή του κόντρα στον Ολυμπιακό
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Ο Άλεκ Πίτερς προπονήθηκε κανονικά με την Αρμάνι Μιλάνο και είναι στη διάθεση του Πέπε Ποέτα η χρησιμοποίησή του κόντρα στον Ολυμπιακό (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta).

Στην κρίση του Πέπε Ποέτα έγκειται η συμμετοχή του Άλεκ Πίτερς απέναντι στον Ολυμπιακό (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών έδωσε κανονικά το «παρών» στην τελευταία προπόνηση των Ιταλών και είναι στο... χέρι του προπονητή του η αυριανή συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αγωνίστηκε στην ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» εξαιτίας διάτασης στο γόνατο και πλέον φαίνεται πως τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί η συμμετοχή του στη SUNEL Arena.

@Photo credits: eurokinissi
     

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