Πίτερς: Ο Ποέτα αποφασίζει για τη συμμετοχή του κόντρα στον Ολυμπιακό
Στην κρίση του Πέπε Ποέτα έγκειται η συμμετοχή του Άλεκ Πίτερς απέναντι στον Ολυμπιακό (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών έδωσε κανονικά το «παρών» στην τελευταία προπόνηση των Ιταλών και είναι στο... χέρι του προπονητή του η αυριανή συμμετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αγωνίστηκε στην ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» εξαιτίας διάτασης στο γόνατο και πλέον φαίνεται πως τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί η συμμετοχή του στη SUNEL Arena.
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