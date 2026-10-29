Ποέτα: «Να διατηρήσουμε τη συνέπειά μας για 40 λεπτά»
Ο Ολυμπιακός (6-2) φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (1-7) (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο κόουτς των Λομβαρδών, Πέπε Ποέτα, μίλησε ενόψει του αυριανού αγώνα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Θα αντιμετωπίσουμε τους εν ενεργεία πρωταθλητές εκτός έδρας, γεγονός που αρκεί για να καταλάβει κανείς τι είδους παιχνίδι μας περιμένει. Στα τελευταία δύο παιχνίδια, είχαμε εξαιρετική προσέγγιση τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο.
Τώρα, ήρθε η ώρα να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχουμε σημειώσει και να την αξιοποιήσουμε, επιδιώκοντας να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με καλύτερο τρόπο και να διατηρήσουμε τη συνέπειά μας καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών».
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