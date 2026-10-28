Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Μπεσίκτας.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε το διπλό με 81-73.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό οι Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Σάσα Βεζένκοβ.