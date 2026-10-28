Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81: Τα highlights της αναμέτρησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Μπεσίκτας.
Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε το διπλό με 81-73.
Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό οι Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Σάσα Βεζένκοβ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αλιμπίγεβιτς: «Τι να πούμε για το ρόστερ του Ολυμπιακού... Δεν έπαιζε ο Μιλουτίνοφ και έχουν Χολ, Τζόουνς και Ντάνστον»
- Ολυμπιακός: Κορυφαία φετινή του επίδοση σε ασίστ στη EuroLeague
- Μπαρτζώκας για το Basketgate: «Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη, δεν αποφασίζουμε εμείς ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι όχι»