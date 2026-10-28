Αλιμπίγεβιτς: «Τι να πούμε για το ρόστερ του Ολυμπιακού... Δεν έπαιζε ο Μιλουτίνοφ και έχουν Χολ, Τζόουνς και Ντάνστον»

Ο προπονητής της Μπεσίκτας Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς εστίασε στις απουσίες της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην πληρότητα του Ολυμπιακού παρότι έλειπε ο Μιλουτίνοφ.

Στις απουσίες της Μπεσίκτας αναφέρθηκε ο προπονητής της ομάδας Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς μετά την εντός έδρας ήττα (73-81) από τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Όσο για τους «ερυθρόλευκους» παρατήρησε πως μπορεί να έλειπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά η ελληνική ομάδα διαθέτει τον Ντόντα Χολ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Για τον κόσμο της Μπεσίκτας, είπε: «Οι οπαδοί μας δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα Και πρέπει να πω ότι αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετική εικόνα που στείλαμε απόψε στην Euroleague. Οι οπαδοί μας απέδειξαν για άλλη μία φορά γιατί συγκαταλέγονται στους καλύτερους της Ευρώπης. Είναι μια υπέροχη εικόνα από την Κωνσταντινούπολη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι: «Οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ξεπερνώντας τα όριά τους. Αρνήθηκαν να παρατήσουν αυτό το παιχνίδι. Φυσικά και οι δύο ομάδες άξιζαν τη νίκη. Όμως, όπως γνωρίζετε, μας έλειπαν ήδη πέντε παίκτες πριν από αυτόν τον αγώνα και κατά τη διάρκειά του χάσαμε ακόμη έναν. Έτσι, ολοκληρώσαμε το παιχνίδι με έξι παίκτες, ενώ λόγω των φάουλ φτάσαμε να έχουμε μόλις επτά διαθέσιμους.

Τα λάθη που κάναμε στο τέλος του αγώνα οφείλονταν προφανώς στην κούραση των παικτών. Σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και απέναντι σε μια τόσο δυνατή και σκληρή ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, χρειάζεται να καταβάλεις πάρα πολλή ενέργεια για να παραμείνεις μέσα στο παιχνίδι. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, πιστεύω ότι, όταν το σκορ ήταν 68-68, όλα ήταν ανοιχτά. Έγιναν μερικά λάθη, για τα οποία κατανοώ απόλυτα τους παίκτες μου».

Για την απουσία του Μιλουτίνοφ από την πλευρά του Ολυμπιακού, σχολίασε: «Γνωρίζετε το ρόστερ του Ολυμπιακού, οπότε δεν χρειάζεται να πω πολλά γι’ αυτό. Ο Μιλουτίνοφ ήταν εκτός, αλλά έχουν τον Ντόντα Χολ, έχουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς και έχουν και τον Ντάνστον. Επομένως, ακόμη κι αν ο Μιλουτίνοφ απουσιάζει, διαθέτουν άλλους τρεις πολύ καλούς παίκτες. Όσον αφορά τα τάιμ άουτ που αναφέρατε, τα χρησιμοποιούσα περισσότερο για να ξεκουράσω τους παίκτες μου παρά για να τους δώσω οδηγίες, γιατί δεν είχα και πολλά να τους πω. Έκαναν καλή δουλειά, καταλαβαίνετε. Το σκορ ήταν 68-60. Προφανώς, και ο Ολυμπιακός έχει κάποιους τραυματισμούς. Όμως, όπως είπα, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πέντε παίκτες εκτός δράσης. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη λίστα τραυματιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην EuroLeague. Ο Φουρκάν (Κορκμάζ) έχει πρόβλημα στον καρπό. Έχουμε αυτού του είδους τους τραυματισμούς».

Και κατέληξε: «Αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες αλλαγές, είναι φυσιολογικό οποιοσδήποτε παίκτης να έχει μια κακή μέρα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Όταν όμως ένας παίκτης δεν βρίσκεται σε καλή μέρα, έχεις τη δυνατότητα να τον αντικαταστήσεις και να χρησιμοποιήσεις κάποιον άλλον. Στη δική μας περίπτωση, όμως, όταν ένας παίκτης έχει μια κακή μέρα, κάτι απολύτως φυσιολογικό, αναγκάζεται κάποιες φορές να παραμείνει στο παιχνίδι, επειδή το ρόστερ μας είναι τόσο περιορισμένο. Και ξέρετε, όταν προσπαθείς να κυνηγήσεις το σκορ και καταναλώνεις συνεχώς ενέργεια, όταν χρειάζεται να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια για να παραμείνεις ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, τότε, φυσικά, κάποια λάθη είναι για μένα απολύτως δικαιολογημένα».