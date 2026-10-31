Λόνι Γουόκερ: MVP της 9ης αγωνιστικής στη EuroLeague
Ο Λόνι Γουόκερ αναδείχθηκε MVP της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, έπειτα από την φανταστική του εμφάνιση στη δραματική νίκη της Μπεσίκτας επί της Μπολόνια στη Βίρτους Αρένα.
Στη δεύτερη συμμετοχή του στη διοργάνωση με τη φανέλα των Τούρκων, ο 28χρονος γκαρντ σημείωσε 30 πόντους, έδωσε 5 ασίστ και συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο PIR.
Lonnie Walker IV is your Round 9 MVP 🌟 Fresh off his arrival at @BJK_Basketbol, he is already making his mark! MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi https://t.co/xhvbEvXq88— EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2026
Η μέχρι στιγμής λίστα των MVPs ανά αγωνιστική:
R1: Καρλίκ Τζόουνς (Παρτίζαν) – 33 PIR
R2: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 31 PIR
R3: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 40 PIR
R4: Ματίας Λεσόρ (Παναθηναϊκός AKTOR) – 30 PIR
R5: Γιαν Μοντέρο (Ολυμπιακός) – 35 PIR
R6: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 38 PIR
R7: Τι Τζέι Σορτς (Βαλένθια) & Ζακ Λεντέι (Χάποελ) – 33 PIR
R8: Αντόνιο Μπλέικνι (Χάποελ Τελ Αβίβ) & Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) 35 PIR
R9: Λόνι Γουόκερ (Μπεσίκτας) – 36 PIR
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