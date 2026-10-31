Λόνι Γουόκερ: MVP της 9ης αγωνιστικής στη EuroLeague

Λόνι Γουόκερ: MVP της 9ης αγωνιστικής στη EuroLeague

Θοδωρής Σανιδάς
Λόνι Γουόκερ: MVP της 9ης αγωνιστικής στη EuroLeague
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Ο Λόνι Γουόκερ της Μπεσίκτας ανακοινώθηκε ως ο MVP στην ένατη στροφή της EuroLeague.

Ο Λόνι Γουόκερ αναδείχθηκε MVP της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, έπειτα από την φανταστική του εμφάνιση στη δραματική νίκη της Μπεσίκτας επί της Μπολόνια στη Βίρτους Αρένα.

Στη δεύτερη συμμετοχή του στη διοργάνωση με τη φανέλα των Τούρκων, ο 28χρονος γκαρντ σημείωσε 30 πόντους, έδωσε 5 ασίστ και συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο PIR.

Η μέχρι στιγμής λίστα των MVPs ανά αγωνιστική:

 

R1: Καρλίκ Τζόουνς (Παρτίζαν) – 33 PIR

R2: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 31 PIR

R3: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 40 PIR

R4: Ματίας Λεσόρ (Παναθηναϊκός AKTOR) – 30 PIR

R5: Γιαν Μοντέρο (Ολυμπιακός) – 35 PIR

R6: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 38 PIR

R7: Τι Τζέι Σορτς (Βαλένθια) & Ζακ Λεντέι (Χάποελ) – 33 PIR

R8: Αντόνιο Μπλέικνι (Χάποελ Τελ Αβίβ) & Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) 35 PIR

R9: Λόνι Γουόκερ (Μπεσίκτας) – 36 PIR

@Photo credits: X - Beşiktaş Basketbol
     

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