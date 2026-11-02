Η Μπεσίκτας επικράτησε της Καϊρόβα με 93-76 για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Εύκολο πέρασμα έκανε η Μπεσίκτας, επικρατώντας εντός έδρας με 93-76 της Καϊρόβα.

Το σύνολο του Αλιμπίγεβιτς ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβληθεί με μεγάλη ευκολία στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Γκάμπριελ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπιρσέν με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κρόφορντ με 23 πόντους.

Πλέον η Μπεσίκτας στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις (06/11, 19:00), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague,

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 46-48, 74-66, 93-76

Beşiktaş

Beşiktaş FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 David Dejulius * 21:20 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/1 100% 2 1 3 6 1 0 1 0 4 2 11 Metecan Birsen * 24:16 15 6/6 100% 5/5 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 9 9 3 3 0 0 0 1 2 21 Anthony Brown * 22:30 14 3/6 50% 0/1 0% 3/5 60% 5/5 100% 0 6 6 6 1 1 0 0 2 3 32 Jaylen Nowell * 25:07 14 5/10 50% 3/6 50% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 2 2 0 0 1 3 2 6 Wenyen Gabriel * 25:01 17 8/13 61.54% 8/13 62% 0/0 0% 1/2 50% 6 4 10 1 1 1 1 0 3 4 7 Berk Uğurlu 17:43 5 2/4 50% 2/3 67% 0/1 0% 1/1 100% 1 0 1 3 2 1 0 0 4 2 8 Burak Çeçen 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Conor Morgan (K) 16:55 7 3/9 33.33% 2/3 67% 1/6 17% 0/0 0% 0 5 5 0 1 0 0 0 2 1 10 Yağız Aksu 1:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Scottie Wilbekin 19:48 12 4/7 57.14% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 20 Eugene Omoruyi 13:48 4 2/3 66.67% 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 4 0 4 3 1 1 0 0 4 1 30 Furkan Korkmaz 12:21 4 2/5 40% 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Takım/Koç 2 1 3 0 1 TOPLAM 200:00 93 35/64 54.69% 24/35 69% 11/29 38% 12/15 80% 15 27 42 24 12 4 3 1 25 19

* İlk Beş — Starting five

Coach: Dusan Alimpijevic

Glint Çayırova Belediyesi

Glint Çayırova Belediyesi FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Nysier Brooks * 9:42 4 2/6 33.33% 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 Jordon Crawford (K) * 28:15 23 6/15 40% 4/10 40% 2/5 40% 9/9 100% 1 1 2 6 1 0 0 1 1 7 4 Fabian White Jr. * 27:37 14 6/12 50% 5/8 62% 1/4 25% 1/2 50% 2 3 5 2 1 0 0 0 1 4 7 Enes Berkay Taşkıran * 11:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 44 Roberto Gallinat * 21:07 7 2/8 25% 1/4 25% 1/4 25% 2/4 50% 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 3 Kartal Özmızrak 16:02 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 4 2 0 0 0 1 1 6 Erdi Gülaslan 9:53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 10 Rasheed Sulaimon 16:47 5 2/8 25% 1/6 17% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 2 11 Jeremy Simmons 30:18 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 4 1 0 0 0 3 0 12 Canberk Kuş 10:29 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15 Emin Kara 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Michal Sokolowski 18:39 11 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% 5/7 71% 0 2 2 2 0 1 0 0 5 7 Takım/Koç 2 1 3 0 1 TOPLAM 200:00 76 26/64 40.63% 19/43 44% 7/21 33% 17/22 77% 12 16 28 21 8 4 1 1 23 24

* İlk Beş — Starting five

Coach: Ender Arslan