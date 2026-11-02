Μπεσίκτας - Καϊρόβα 93-76: Άνετο πέρασμα και δεύτερη σερί νίκη

Μπεσίκτας - Καϊρόβα 93-76: Άνετο πέρασμα και δεύτερη σερί νίκη

Παναγιώτης Αρταβάνης
EuroCup: Προπονητής της Χρονιάς ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς

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Η Μπεσίκτας επικράτησε της Καϊρόβα με 93-76 για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Εύκολο πέρασμα έκανε η Μπεσίκτας, επικρατώντας εντός έδρας με 93-76 της Καϊρόβα.

Το σύνολο του Αλιμπίγεβιτς ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβληθεί με μεγάλη ευκολία στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Γκάμπριελ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπιρσέν με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κρόφορντ με 23 πόντους.

 

Πλέον η Μπεσίκτας στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις (06/11, 19:00), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague,

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 46-48, 74-66, 93-76

Beşiktaş
BeşiktaşFG2PT FG3PT FGFTREB
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#Players
5David Dejulius *21:2010/10%0/00%0/10%1/1100%2136101042
11Metecan Birsen *24:16156/6100%5/5100%1/1100%2/2100%0993300012
21Anthony Brown *22:30143/650%0/10%3/560%5/5100%0666110023
32Jaylen Nowell *25:07145/1050%3/650%2/450%2/2100%0002200132
6Wenyen Gabriel *25:01178/1361.54%8/1362%0/00%1/250%64101111034
7Berk Uğurlu17:4352/450%2/367%0/10%1/1100%1013210042
8Burak Çeçen0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9Conor Morgan (K)16:5573/933.33%2/367%1/617%0/00%0550100021
10Yağız Aksu1:1100/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Scottie Wilbekin19:48124/757.14%0/00%4/757%0/00%0000001002
20Eugene Omoruyi13:4842/366.67%2/2100%0/10%0/20%4043110041
30Furkan Korkmaz12:2142/540%2/2100%0/30%0/00%0110000010
Takım/Koç21301
TOPLAM200:009335/6454.69%24/3569%11/2938%12/1580%15274224124312519
* İlk Beş — Starting five
Coach: Dusan Alimpijevic
Glint Çayırova Belediyesi
Glint Çayırova BelediyesiFG2PT FG3PT FGFTREB
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#Players
0Nysier Brooks *9:4242/633.33%2/633%0/00%0/00%3030101021
1Jordon Crawford (K) *28:15236/1540%4/1040%2/540%9/9100%1126100117
4Fabian White Jr. *27:37146/1250%5/862%1/425%1/250%2352100014
7Enes Berkay Taşkıran *11:1100/10%0/00%0/10%0/00%0111000010
44Roberto Gallinat *21:0772/825%1/425%1/425%2/450%0001100222
3Kartal Özmızrak16:0231/250%0/00%1/250%0/00%1234200011
6Erdi Gülaslan9:5300/00%0/00%0/00%0/00%0000120020
10Rasheed Sulaimon16:4752/825%1/617%1/250%0/00%0111010042
11Jeremy Simmons30:1842/450%2/450%0/00%0/00%3364100030
12Canberk Kuş10:2952/450%1/250%1/250%0/00%0220000000
15Emin Kara0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
24Michal Sokolowski18:39113/475%3/3100%0/10%5/771%0222010057
Takım/Koç21301
TOPLAM200:007626/6440.63%19/4344%7/2133%17/2277%1216282184112324
* İlk Beş — Starting five
Coach: Ender Arslan
@Photo credits: eurocup
     

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