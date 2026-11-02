Μπεσίκτας - Καϊρόβα 93-76: Άνετο πέρασμα και δεύτερη σερί νίκη
Εύκολο πέρασμα έκανε η Μπεσίκτας, επικρατώντας εντός έδρας με 93-76 της Καϊρόβα.
Το σύνολο του Αλιμπίγεβιτς ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβληθεί με μεγάλη ευκολία στο φινάλε.
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Γκάμπριελ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπιρσέν με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κρόφορντ με 23 πόντους.
Πλέον η Μπεσίκτας στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις (06/11, 19:00), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague,
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 46-48, 74-66, 93-76
|Beşiktaş
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|David Dejulius *
|21:20
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|2
|1
|3
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|2
|11
|Metecan Birsen *
|24:16
|15
|6/6
|100%
|5/5
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|9
|9
|3
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|21
|Anthony Brown *
|22:30
|14
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|5/5
|100%
|0
|6
|6
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|32
|Jaylen Nowell *
|25:07
|14
|5/10
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|3
|2
|6
|Wenyen Gabriel *
|25:01
|17
|8/13
|61.54%
|8/13
|62%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|6
|4
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|7
|Berk Uğurlu
|17:43
|5
|2/4
|50%
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|2
|8
|Burak Çeçen
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Conor Morgan (K)
|16:55
|7
|3/9
|33.33%
|2/3
|67%
|1/6
|17%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|10
|Yağız Aksu
|1:11
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Scottie Wilbekin
|19:48
|12
|4/7
|57.14%
|0/0
|0%
|4/7
|57%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|20
|Eugene Omoruyi
|13:48
|4
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|30
|Furkan Korkmaz
|12:21
|4
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|Takım/Koç
|2
|1
|3
|0
|1
|TOPLAM
|200:00
|93
|35/64
|54.69%
|24/35
|69%
|11/29
|38%
|12/15
|80%
|15
|27
|42
|24
|12
|4
|3
|1
|25
|19
|Glint Çayırova Belediyesi
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Nysier Brooks *
|9:42
|4
|2/6
|33.33%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|1
|Jordon Crawford (K) *
|28:15
|23
|6/15
|40%
|4/10
|40%
|2/5
|40%
|9/9
|100%
|1
|1
|2
|6
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|4
|Fabian White Jr. *
|27:37
|14
|6/12
|50%
|5/8
|62%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|7
|Enes Berkay Taşkıran *
|11:11
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|44
|Roberto Gallinat *
|21:07
|7
|2/8
|25%
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|2
|3
|Kartal Özmızrak
|16:02
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|Erdi Gülaslan
|9:53
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|Rasheed Sulaimon
|16:47
|5
|2/8
|25%
|1/6
|17%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|2
|11
|Jeremy Simmons
|30:18
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|12
|Canberk Kuş
|10:29
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Emin Kara
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Michal Sokolowski
|18:39
|11
|3/4
|75%
|3/3
|100%
|0/1
|0%
|5/7
|71%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|5
|7
|Takım/Koç
|2
|1
|3
|0
|1
|TOPLAM
|200:00
|76
|26/64
|40.63%
|19/43
|44%
|7/21
|33%
|17/22
|77%
|12
|16
|28
|21
|8
|4
|1
|1
|23
|24
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.