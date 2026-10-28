Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Ένταση Μπαρτζώκα - Βεζένκοβ στον πάγκο
Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα σημαντικό διπλό από την έδρα της Μπεσίκτας, επικρατώντας με 81-73 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» ανταποκρίθηκαν παρά τις σημαντικές απουσίες, βρίσκοντας τις λύσεις για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους.
Ωστόσο, η ένταση και ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που ήταν διάχυτος σε όλο το παιχνίδι. Μάλιστα, μεταφράστηκε και σε μία στιγμή έντασης στον «ερυθρόλευκο» πάγκο λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Τότε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα... έψαλλε στον Σάσα Βεζένκοβ με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να προσπαθεί να του εξηγήσει τη θέση του.
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😳😳😳😳 Sasha Vezenkov ve Bartzokas gerilimi! ✅ Koç Sasha Vezenkov’la konuşmak istedi Vezenkov reddetti. ✅ Yardımcıları da davet etti Vezenkov yine reddetti! ✅ Sonra çeyrek arasında en köşede bekledi son çeyreğe de başlamadı! https://t.co/w97LqjwD8N— EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu) October 28, 2026
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