Μία μικρή εστία έντασης δημιουργήθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού ανάμεσα στον Σάσα Βεζένκοβ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που όμως ξεθύμανε γρήγορα.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα σημαντικό διπλό από την έδρα της Μπεσίκτας, επικρατώντας με 81-73 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» ανταποκρίθηκαν παρά τις σημαντικές απουσίες, βρίσκοντας τις λύσεις για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους.

Ωστόσο, η ένταση και ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που ήταν διάχυτος σε όλο το παιχνίδι. Μάλιστα, μεταφράστηκε και σε μία στιγμή έντασης στον «ερυθρόλευκο» πάγκο λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Τότε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα... έψαλλε στον Σάσα Βεζένκοβ με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να προσπαθεί να του εξηγήσει τη θέση του.

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