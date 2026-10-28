Μπαρτζώκας για το Basketgate: «Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη, δεν αποφασίζουμε εμείς ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι όχι»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπεσίκτας.

Ο Ολυμπιακός έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη και παρά τις σημαντικές απουσίες, επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Αντιμετώπισε την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε το διπλό με 81-73, έχοντας πλέον ρεκόρ 6-2.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον τρόπο που η ομάδα του κατάφερε να φύγει με το «διπλό», ενώ σχολίασε και τα τεκτενώμενα στο ελληνικό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Ήταν μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν σκληρά και οι δύο ομάδες είχαν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες. Εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις απουσίες που είχαμε, ειδικά στην περιφέρεια, αλλά και του Μιλουτίνοφ που είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ και τα καταφέραμε. Αν δείτε, είχαμε 26 ασίστ, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στη Euroleague για φέτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δείχνει ότι θέλουμε να παίζουμε μαζί και αυτό τελικά είναι κρίσιμο για να νικήσουμε. Πολλά συγχαρητήρια στην Μπεσίκτας και στον Ντούσαν (σ.σ. Αλιμπίγεβιτς) και τους εύχομαι καλή τύχη στα επόμενα ματς.

Στη ρακέτα μας έχουμε πέντε ψηλούς, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Ντάνστον που η εμπειρία του είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς και τον Καραγιαννίδη, οπότε αν χάνουμε έναν δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, στην περιφέρεια μας λείπουν τρεις παίκτες και για αυτό υπογράψαμε και τον Τζον Κόντσαρ. Ελπίζω ότι σύντομα θα μαζευτούμε μαζί και θα έχουμε το βάθος που απαιτείται για κάθε ομάδα αυτή την περίοδο στη Euroleague, καθώς δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη σεζόν με βάθος 8-9 παικτών. Δυστυχώς για τις διοικήσεις, πρέπει να πληρώνουν περισσότερα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν το παιχνίδι ήταν κλειστό, στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Αυτό ήταν και το κλειδί.

Το μπάσκετ είναι πάνω από όλα. Πρώτα από όλα, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε, αφού πρόκειται για μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι όχι. Η δουλειά μας είναι το μπάσκετ και αυτό είναι που πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι είμαστε ευλογημένοι που δουλεύουμε στο άθλημα που δουλεύουμε. Ξέρετε, πολλές φορές οι καριέρες στο μπάσκετ μπορεί να μην διαρκέσουν πολύ και είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή μας. Οπότε, δεν πρέπει να αφήσουμε οτιδήποτε να μας βγάλει αυτό το συναίσθημα από μέσα μας. Ας δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι αποφάσεις θα πάρουν οι Αρχές για αυτό το θέμα».