Πώς συνεχίστηκε η ένταση Μπαρτζώκα - Βεζένκοφ στο τάιμ - άουτ: Ο πάγκος και πώς έκλεισε το ματς
Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπεσίκτας σημειώνοντας την 6η νίκη του στη φετινή διοργάνωση, σημειώθηκε και ένταση μεταξύ του προπονητή της ομάδας και του Βεζένκοβ.
Συγκεκριμένα λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα... έψαλλε στον Σάσα Βεζένκοβ με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να προσπαθεί να του εξηγήσει τη θέση του.
Υπήρξε και... συνέχεια στο τάιμ άουτ που ακολούθησε, καθώς ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός πεντάδας τον Βούλγαρο φόργουορντ, τον οποίο και χρησιμοποίησε στο τελευταίο ενάμιση λεπτό του αγώνα.
😳😳 Molada da Bartzokas ve Vezenkov gerginliği devam etti! Sonrasında koç Vezenkov yerine Ndiaye’yi oyuna soktu. İşte o anlar..👀👀 (Video:Basket Dergisi IG) https://t.co/kbcViePwzu— EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu) October 28, 2026
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