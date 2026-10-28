Πώς συνεχίστηκε η ένταση Μπαρτζώκα - Βεζένκοφ στο τάιμ - άουτ: Ο πάγκος και πώς έκλεισε το ματς

Δείτε τι επακολούθησε της έντασης που υπήρξε μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Σάσα Βεζένκοβ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπεσίκτας σημειώνοντας την 6η νίκη του στη φετινή διοργάνωση, σημειώθηκε και ένταση μεταξύ του προπονητή της ομάδας και του Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα... έψαλλε στον Σάσα Βεζένκοβ με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να προσπαθεί να του εξηγήσει τη θέση του.

Υπήρξε και... συνέχεια στο τάιμ άουτ που ακολούθησε, καθώς ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός πεντάδας τον Βούλγαρο φόργουορντ, τον οποίο και χρησιμοποίησε στο τελευταίο ενάμιση λεπτό του αγώνα.