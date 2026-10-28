Οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ ήταν οι κορυφαίοι παίκτες του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, έδειξε ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Με έμφαση στην άμυνα, παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες, έφυγε από την έδρα της Μπεσίκτας με τη νίκη (81-73) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτό που έκανε πολύ καλά ο πρωταθλητής Ευρώπης και μπόρεσε να πάρει το διπλό, είναι να αξιοποιήσει τους ψηλούς του, κόντρα σε μία ομάδα που δεν φημίζεται για τη front line της. Οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ, δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες κάτω από το καλάθι και αυτός είναι ο λόγος που με 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης αντίστοιχα, ήταν οι MVP του αγώνα.

Οι συμπαίκτες τους, τους τροφοδότησαν με τον καλύτερο τρόπο, ενώ έκαναν αισθητή την παρουσία τους και στην άμυνα. Ο Τζόουνς που πραγματοποίησε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση, τελείωσε το ματς με 15 πόντους (1/1 βολές, 7/9 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά.

Ο Χολ από την άλλη, που έπαιξε τα άλλα 20 λεπτά, είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 6/7 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ.