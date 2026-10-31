Αυτά χάνει ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μοντέρο - Η ανάλυση του Gazz Floor by Novibet
Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή (30/10), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου προκαλώντας σοκ στις τάξεις του Ολυμπιακού, καθώς το διάστημα απουσίας του υπολογίστηκε στους 6 μήνες.
Η εξέλιξη αυτή είναι πιο δυσάρεστη από εκείνη που αρχικά αναμενόταν, καθώς η κατάστασή του εν συνεχεία αποδείχθηκε πιο σύνθετη από ό,τι υπολογιζόταν.
Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολίασε το πώς η απώλεια του Μοντέρο θα κοστίσει στους Ερυθόλευκους κι ανέλυσε τα όσα θα χάσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο διάστημα που θα παραμείνει ετκός, αλλά και το πώς μπορεί να αναπληρωθεί το κενό του.
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