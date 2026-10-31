Αυτά χάνει ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μοντέρο - Η ανάλυση του Gazz Floor by Novibet

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet αναλύει τα όσα θα χάσει ο Ολυμπιακός το διάστημα που θα είναι εκτός δράσης ο Μοντέρο και το πώς ο κόουτς Μπαρτζώκας μπορεί να καλύψει το κενό του.

Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή (30/10), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου προκαλώντας σοκ στις τάξεις του Ολυμπιακού, καθώς το διάστημα απουσίας του υπολογίστηκε στους 6 μήνες.

Η εξέλιξη αυτή είναι πιο δυσάρεστη από εκείνη που αρχικά αναμενόταν, καθώς η κατάστασή του εν συνεχεία αποδείχθηκε πιο σύνθετη από ό,τι υπολογιζόταν.

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολίασε το πώς η απώλεια του Μοντέρο θα κοστίσει στους Ερυθόλευκους κι ανέλυσε τα όσα θα χάσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο διάστημα που θα παραμείνει ετκός, αλλά και το πώς μπορεί να αναπληρωθεί το κενό του.