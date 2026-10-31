Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ πέτυχε τρία ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη νίκη των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Από τους πολυτιμότερους παίκτες του Ολυμπιακού στη νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 31:57 λεπτά στην αναμέτρηση και μπόρεσε να ξεχωρίσει για την ομάδα του... οδηγώντας τους Πειραιώτες κυρίως στο επιθετικό κομμάτι.

Συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως... έσπασε και τρία ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη νίκη κόντρα στους Ιταλούς.

Συγκεκριμένα οι 24 πόντοι που έβαλε είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ενώ επίσης τα πέντε εύστοχα δίποντα και τα τέσσερα εύστοχα τρίποντα είναι τα περισσότερα που έχει σκοράρει σε ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έδειξε πως μπορεί να βγει μπροστά στις κρίσιμες στιγμές για τον Ολυμπιακό, βάζοντας την υπογραφή του σε μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.