Αλιμπίγιεβιτς: «Είχαμε έξι παίκτες τραυματίες»

Το δικό του σύντομο σχόλιο μετά την ήττα της Μπεσίκτας από τον Ολυμπιακό έκανε ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε. Φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 81-73.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, έκανε ένα σύντομο σχόλιο μετά από αυτή την ήττα και ανέφερε ότι η ομάδα του είχε έξι τραυματίες.

Ο Αλιμπίγιεβιτς είπε

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Είχαμε έξι παίκτες τραυματίες. Περιμένουμε να αρχίσει να… αδειάζει η λίστα των τραυματιών για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε».