Αλιμπίγιεβιτς: «Είχαμε έξι παίκτες τραυματίες»
Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε. Φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 81-73.
Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, έκανε ένα σύντομο σχόλιο μετά από αυτή την ήττα και ανέφερε ότι η ομάδα του είχε έξι τραυματίες.
Ο Αλιμπίγιεβιτς είπε
«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Είχαμε έξι παίκτες τραυματίες. Περιμένουμε να αρχίσει να… αδειάζει η λίστα των τραυματιών για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε».
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