Ο Νίκος Πλώτας πραγματοποίησε την παρθενική του παρουσία στη EuroLeague, στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στην Μπεσίκτας (81-73) για την 8η αγωνιστική. Το who is who του 22χρονου γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μπεσίκτας με 81-73 και πέτυχε την έκτη του νίκη στη φετινή EuroLeague! Οι «πονοκέφαλοι» που είχε στην περιφέρειά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσαν την ευκαιρία στον Νίκο Πλώτα να κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία... σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και ο 22χρονος γκαρντ την... άρπαξε από τα μαλλιά.

Ο Έλληνας περιφερειακός αγωνίστηκε 11:21 και μάζεψε ένα ριμπάουντ, δίχως να σκοράρει. Ήταν όμως καταλυτικός στην άμυνα των προσωπικών του αντιπάλων και στις «ειδικές αποστολές» που του ζητήθηκε να βγάλει εις πέρας, δίνοντας πολύ καλά δείγματα γραφής στον προπονητή του.

Το who is who του Πλώτα

Ο Νίκος Πλώτας αναδείχθηκε ο κορυφαίος νεαρός παίκτης της GBL, την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών. Στο παρελθόν, έχει περάσει από τις Καρδίτσα και στον Κόροιβο Αμαλιάδας και έχει φορέσει το εθνόσημο με τις U18 και U20, ενώ έχει κληθεί και σε προετοιμασίες της Εθνικής Ανδρών.

Την περσινή σεζόν, μέτρησε 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου της GBL. Στην τρέχουσα σεζόν, έχει αγωνιστεί σε άλλα δυο ματς, στον ημιτελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Ηρακλή, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.