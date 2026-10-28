Μπαρτζώκας: «Δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε δικαιολογίες - Η άμυνά μας ήταν κυρίαρχη»
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στην Τουρκία. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, φιλοξενήθηκαν από την Μπεσίκτας για την όγδοη αγωνιστική της EuroLeague και πήρε το διπλό με 81-73.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε αμέσως μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην άμυνα που έπαιξε η ομάδα του, σε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας ματς.
Ο Μπαρτζώκας είπε
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Έχουμε πολλούς απόντες, αλλά η άμυνά μας ήταν κυρίαρχη. Παίξαμε όπως έπρεπε να παίξουμε και πήραμε τη νίκη. Η Μπεσίκτας είναι πολύ καλή ομάδα, κυκλοφορεί σωστά την μπάλα. Δεν μπορείς να κερδίσεις στην Ευρωλίγκα αν δεν πάρεις και βοήθειες από τον πάγκο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξέραμε ότι το πρόγραμμά μας στο ξεκίνημα της σεζόν θα ήταν πολύ δύσκολο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά που έρχονται. Έχουμε ταξίδια, έχουμε τραυματισμούς, όπως του Μιλουτίνοφ, αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε δικαιολογίες. Να παίζουμε και να κερδίζουμε τα ματς».
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