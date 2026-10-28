Κέντρικ Ναν: Πόσταρε το clutch layup και έστειλε το δικό του μήνυμα
Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε και μάλιστα επέστρεψε για τα... καλά στην ενεργό δράση, κάτι που απέδειξε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο.
Δεν ήταν μόνο οι 20 πόντοι που πέτυχε και οι 6 ασίστ που μοίρασε αλλά το πιο κρίσιμο -όπως αποδείχθηκε- καλάθι στα 6.7'' πριν από το τέλος του αγώνα.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Κέντρικ Ναν θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω των social media «ποστάροντας» μεταξύ άλλων και το βίντεο από το εν λόγω layup.
«Ήσυχος στη διάρκεια της δουλειάς, δυνατός όταν μετράει. Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται ανακοινώσεις, μόνο μια γρήγορη υπενθύμιση» έγραψε χαρακτηριστικά.
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