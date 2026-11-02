Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Ρεάλ Μαδρίτης πριν τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο είναι αμφίβολος ενόψει της αναμέτρησης με το Τριφύλλι (04/11, 21:45, LIVE στο Gazzetta).

Μετά τους Γιάντουνεν, Ντεκ και Μαλεντόν, ο Καμπάτσο έρχεται να προστεθεί στη λίστα των τραυματιών της Ρεάλ Μαδρίτης, πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (04/11, 21:45, LIVE στο Gazzetta) στην ισπανική πρωτεύουσα, για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αργεντινός γκαρντ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, ούτως ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και το χρονικό διάστημα της αποθεραπείας του. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του έμπειρου περιφερειακού στο ματς απέναντι στο σύνολο του Ζοτς, παραμένει αμφίβολη. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, έχει να διαχειριστεί αρκετά θέματα, σε μια περίοδο που στο αγωνιστικό κομμάτι η Βασίλισσα, πηγαίνει από νίκη σε νίκη.