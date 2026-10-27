Με τον Κέντρικ Ναν (20π., 6ασ.) να βάζει στο τέλος φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του, ο Παναθηναϊκός επικράτησε δια πυρός και σιδήρου της Αρμάνι Μιλάνο με 80-75 και έφτασε τις επτά νίκες ύστερα από οκτώ ματς στην Euroleague.

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Τα… συμπτώματα των τελευταίων αγώνων έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους για τον Παναθηναϊκό καθώς ήταν εκ νέου νωθρό το ξεκίνημα και έδωσε το δικαίωμα στην Αρμάνι Μιλάνο να μπει σε θέση οδηγού, να εκμεταλλευτεί τις κακές επιστροφές των «πρασίνων» και με τον Μόουζες Ράιτ ως κύριο εκφραστή των επιθέσεων της να ελέγξει το παιχνίδι. Αρχικά προηγήθηκε με 2-8 και μετά την ισοφάριση των γηπεδούχων (8-8) μπόρεσε εκ νέου να κρατήσει το μομέντουμ και να φτάσει στο +4 (15-19) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (18-19).

Η ιταλική ομάδα μπορεί να ήταν άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (0/6 τρίποντα) αλλά εντός του «ζωγραφιστού» είχε κάνει την ζημιά με 9/12 δίποντα και 5 ασίστ για 4 λάθη. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός είχε στο ίδιο διάστημα 4/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 7-5 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες για 5 λάθη. Όμως στη συνέχεια τα πάντα άρχισαν να αλλάζουν.

Moses Wright putting on an early show in his return to Athens! #EveryGameMatters https://t.co/tT4P7PJKeF — EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2026

Η… γνωστή άμυνα έκανε και πάλι την εμφάνισή της και ανάγκασε τους φιλοξενούμενους σε κακές επιθέσεις με βιαστικές επιλογές. Η άμυνα αποτυπώθηκε από το επιμέρους 18-6 των «πρασίνων» στο πρώτο μισό της 2ης περιόδου με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 11 πόντους διαφορά (36-25) και λίγο αργότερα και με +12 (39-27) έχοντας διευρύνει το επιμέρους σκορ στο 21-8. Ο Ναν είχε «ζεσταθεί», ο Λεσόρ έδινε λύσει και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός άρχισε να ελέγχει το παιχνίδι.

Παρόλα αυτά η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να κρατήσει το μομέντουμ στο ματς. Το αντίθετο. Οι κακές επιλογές πήραν πράσινο χρώμα και η Αρμάνι έτρεξε ένα δικό της επιμέρους 1-10 με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο, ούσα πίσω στο σκορ σε απόσταση μίας κατοχής (40-37). Ο Ντέβον Χολ (8π.) ήταν εκείνος που είχε αναλάβει δράση με δύο σερί τρίποντα για να κλείσει το πρώτο μισό με την Αρμάνι να είχε 9/15 δίποντα (0/3 στην β’ περίοδο), 3/15 τρίποντα (3/9 στην β’ περίοδο), 10/13 βολές, 11-6 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 7 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός 10/19 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 8/12 βολές, 13-11 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες για 7 λάθη.

.@nunnbetter_ things 🤷🏻‍♂️😮‍💨 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/HochPPJl7u — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 27, 2026

Και πάλι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια ούτε στις αρχές του β’ ημιχρόνου. Είδε την Αρμάνι να επιστρέφει για τα καλά και να παίρνει και προβάδισμα με 42-46 στο 23’ έχοντας παίξει επιθετική άμυνα με την οποία βρήκε και εύκολους πόντους. Τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Αρμάνι να ήταν εκείνη που έβγαζε ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Χολ (14π.) και Μπούκερ (10π.) οδηγούσαν στο σκοράρισμα την ομάδα τους, το ένα επιθετικό ριμπάουντ των Μιλανέζων διαδέχονταν το άλλο και παρά το comeback δια χειρός Κέντρικ Ναν (15π., 4ασ.) με αποτέλεσμα να προηγηθεί ο Παναθηναϊκό με 59-57, η 3η περίοδος έκλεισε στο 60-61.

Χέιζ-Ντέιβις και Ναν βγήκαν μπροστά στος ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου και έφεραν τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού (68-64 στο 33') αλλά δεν υπήρξε κάποια... άλλη διαφοροποίηση από τις στιγμές που το «τριφύλλι» προσπαθούσε να «χτίσει» ένα προβάδισμα. Οι απαντήσεις της Αρμάνι ήταν άμεσες, με τους φιλοξενούμενους να μην θυμίζουν ούτε στο ελάχιστο την ομάδα του 1-6 ρεκόρ πριν από το τζάμπολ του αγώνα και των πέντε σερί ηττών. Με σερί 0-5 πήραν εκ νέου το προβάδισμα με 68-69 στα μέσα της τελευταίας περιόδου.

Το παιχνίδι έγινε πραγματικό «γκραν γκινιόλ» στη συνέχεια (71-71 στο 37'), με τον Παναθηναϊκό να περνάει μπροστά στο σκορ στα 51'' πριν από το τέλος με 75-74 και το ντέρμπι καλά κρατούσε στο Telekom Center Athens. Στα 6.7'' πριν από το τέλος ο Κέντρικ Ναν με ατομική ενέργεια και με μία από τις... γνωστές του κινήσεις, έκοψε στη μέση την άμυνα της Αρμάνι και με layup έφερε τους «πράσινους» στο +3 (77-74) βάζοντας ουσιαστικά και την τελευταία πινελιά για την 7η νίκη του Παναθηναϊκού ύστερα από 8 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Zeljko Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 28 G. YABUSELE * 23:22 9 0/2 2/5 3/6 28.6% 1 5 6 0 0 1 0 1 4 +5 14 11 N. HAYES-DAVIS * 26:48 7 2/4 1/1 0/0 60.0% 0 2 2 1 3 0 0 4 3 +7 7 3 S. FRANCISCO * 21:35 6 0/3 1/6 3/4 11.1% 0 1 1 2 4 2 0 2 4 -12 6 93 M. FALL * 05:32 4 2/4 0/0 0/0 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 1 1 +0 8 7 B. BADIO * 10:02 1 0/0 0/1 1/2 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 1 3 +6 8 BENCH 25 K. NUNN 22:47 20 4/6 1/3 9/11 55.6% 0 2 2 6 0 0 1 0 6 +22 29 26 M. LESSORT 25:08 13 4/8 0/0 5/6 50.0% 5 6 11 0 1 1 1 3 5 +9 25 41 J. HERNANGOMEZ 18:04 11 2/2 2/2 1/2 100.0% 1 4 5 0 0 0 0 1 1 +4 15 32 I. BONGA 24:43 4 1/2 0/1 2/2 33.3% 1 2 3 2 0 0 0 3 2 +4 7 10 K. SLOUKAS 18:28 3 0/0 0/2 3/3 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 3 2 +1 -1 22 J. GRANT 03:28 2 1/1 0/1 0/0 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 +2 2 0 P. KALAITZAKIS 00:03 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 80 16/32 7/22 27/36 42.6% 15 23 38 18 13 6 2 19 29 - 98