Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη κόντρα στη Μπασκόνια και πήρε τη νίκη με 86-104.

Η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στη Μπασκόνια και έφυγε με το διπλό από τη Χώρα των Βάσκων. Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 104-86 της Μπασκόνια και έτσι πήγε στο 5-3. Στον αντίποδα οι ηττημένοι είναι στον πάτο με 1-7.

Ο Λόσον για τους ηττημένους είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μαλεντόν είχε 19 πόντους και 6 ασίστ οδηγώντας τους φιλοξενούμενους.

Μπασκόνια - Ρεάλ: Το ματς

Η Ρεάλ έκανε ότι ήθελε στο πρώτο δεκάλεπτο και έλεγξε απόλυτα το ματς. Ο Καμπάτσο έγραψε το 14-30, λίγο πριν το τέλος της περιόδου, με τους Βάσκους να αδυνατούν να ακολουθήσουν τους αντιπάλους τους. Με τον Σίμονς οι Βάσκοι μείωσαν σε 25-38 στο 14'. Η Μπασκόνια προσπάθησε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, αλλά ο Φελίζ σκόραρε για το 46-56 στο ημίχρονο.

Η Ρεάλ συνέχισε να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση και ο Μαλεντόν έγραψε το 74-87 στο 33'. Οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα εύκολο ροζ φύλλο αγώνα, με το τελικό να τα λέει όλα για την εικόνα του ματς. Οι Βάσκοι σε κανένα σημείο δεν απείλησαν τους Μαδριλένους.

Τα δεκάλεπτα: 14-30, 46-56, 69-82, 86-104

NIKΗΣΕ ΓΙΑΤΊ... είχε παραπάνω ασίστ και ριμπάουντ, ήταν πιο εύστοχη η Ρεάλ, ενώ έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα.

MVP O… Μαλεντόν που τελείωσε με 19 πόντους. Ψεγάδι τα 3/12 δίποντα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ταβάρες με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ 14 είχε ο Λουάου-Καμπαρό.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… oι Λόσον και Σίμονς είχαν από 17 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Σπανιόλο που ήταν άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 3/12 δίποντα του Μαλεντόν.