Με τον Τάισον Κάρτερ και τον Τζάρεντ Μπάτλερ να πραγματοποιούν σπουδαία εμφάνιση ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε (100-78) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Παίζοντας με το πόδι στο... γκάζι ο Ερυθρός Αστέρας έκανε «επίδειξη δύναμης» (100-78) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με πρωταγωνιστές τους Τάισον Κάρτερ (24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τζάρεντ Μπάτλερ (21 πόντους, 2 ριμπάουντ) για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια και του Τζόρνταν Νουόρα (18 πόντους).

Οι Σέρβοι πλέον μετρούν 5 νίκες και 3 ήττες στη διοργάνωση, ενώ η «ομάδα του λαού» έχει 2 νίκες και 6 ήττες, με τον Τζίμι Κλάρκ (19 πόντους) και τον Ρόμαν Σόρκιν (13 πόντους).

