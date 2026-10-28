Μακρής στο Gazz Floor: «Όταν το ματς είναι στον πόντο, ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που δεν... καταλαβαίνουν»

Ο Στέφανος Μακρής σχολιάσε στο Gazz Floor by Novibet την επιθετική δεινότητα του Παναθηναϊκού ακόμα και σε εμφανίσεις που δεν έχουν θετικό πρόσημο, όπως αυτή κόντρα στην Αρμάνι.

Μόνος στην κορυφή της EuroLeague φιγουράρει ο Παναθηναϊκός, που φιλοξένησε την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε τη νίκη με 80-75. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον έχει ρεκόρ 7-1, όμως αρκετή συζήτηση γίνεται για τη χθεσινή του εικόνα στο T-Centet Athens που θα μπορούσε να του έχει κοστίσει.

Με αφορμή τα όσα είδαμε από τους Πράσινους, αλλά και τις αστοχίες που έγιναν στο παιχνίδι με τους Ιταλούς, ο Στέφανος Μακρής σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την αδιαμφισβήτητη ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ τους φέτος.

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο Παναθηναϊκός έχει -αν όχι την καλυτερη- μία από τις καλύτερες επιθέσεις στην Ευρώπη, με παίκτες που τη στιγμή που η μπάλα «καίει» μπορούν να βγουν μπροστά και να δώσουν λύσεις. Ακόμα και στα ματς που κρίνονται στον πόντο.