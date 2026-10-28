Κερδίζει, αλλά προβληματίζει!

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παίζει με την φωτιά, αλλά δεν... καίγεται, καθώς πότε ο Κέντριν Ναν και πότε ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχουν τον τρόπο να την βγάζουν από το αδιέξοδο, όπως συνέβη και με την Αρμάνι (80-75).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 7-1 στη EuroLeague, επικρατώντας (80-75) της Αρμάνι Μιλάνο, όμως η νίκη του ήρθε με αρκετό άγχος και ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Οι «πράσινοι» απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής μετά την 8η αγωνιστική, αλλά η εικόνα τους απέχει από εκείνη μιας ομάδας που εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο θα περίμενε κανείς πως θα είναι ένας περίπατος για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αντίθετα, οι «πράσινοι» χρειάστηκε να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση, σε ένα παιχνίδι όπου τα λάθη και η αστάθεια δεν τους επέτρεψαν να αισθανθούν ασφαλείς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έβγαλε τη σκληράδα και την ένταση που απαιτεί το επίπεδο της Euroleague, δεν λειτούργησε ως συμπαγές σύνολο και επέτρεψε στην ιταλική ομάδα να παραμείνει διεκδικητική μέχρι το τέλος.

Παράλληλα, η μάχη των ριμπάουντ ανέδειξε ακόμη μία αδυναμία. Οι «πράσινοι» έχασαν πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια, δίνοντας στην Αρμάνι τη δυνατότητα να διεκδικήσει δεύτερες επιθέσεις και να διατηρήσει την πίεση της στην ελληνική άμυνα. Σε τέτοια παιχνίδια, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έχει την πολυτέλεια να τις αντιμετωπίζει με χαλαρότητα.

Ο Ναν έκανε τη διαφορά

Αν υπήρχε ένας παίκτης που ξεχώρισε ξεκάθαρα, αυτός ήταν ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 6 ασίστ και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, αποτελώντας την πιο αξιόπιστη επιθετική λύση του Παναθηναϊκού.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 11 πόντους. Ωστόσο, η συνολική επιθετική λειτουργία δεν είχε τη συνέπεια που θα περίμενε κανείς.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν απέφυγε την επιπολαιότητα στην τελική προσπάθεια. Οι κακές επιλογές και οι χαμένες ευκαιρίες κράτησαν την Αρμάνι μέσα στο παιχνίδι περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε. Μάλιστα, την έβαλαν σε κάποιες περιιπτώσεις και στη θέση του... οδηγού.

Το 7-1 είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αλλά η βαθμολογία δεν αποτυπώνει πάντα ολόκληρη την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να παίρνει τις νίκες, όμως απέναντι σε πιο ποιοτικούς και πιο σταθερούς αντιπάλους τα περιθώρια λάθους θα είναι σαφώς μικρότερα.

Η εικόνα απέναντι στην Αρμάνι, όπως και στην προηγούμενη αναμέτρηση με την Μπασκόνια, δείχνει ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται άμεση βελτίωση. Η αμυντική συνοχή, η ένταση στην άμυνα, ο έλεγχος των ριμπάουντ και η μεγαλύτερη προσοχή στην επίθεση είναι στοιχεία που δεν μπορούν να παραμείνουν σε δεύτερη μοίρα.

Γιατί απέναντι σε έναν αντίπαλο ανώτερου επιπέδου, τα κενά αυτά μπορεί να κοστίσουν πολύ περισσότερο από μια δύσκολη νίκη.

Επόμενος σταθμός για τον Παναθηναϊκό είναι η Κωνσταντινούπολη, όπου την Παρασκευή (30/10, 19:30), αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, στο Turkcell Basketball Development Center.

Εκεί, οι «πράσινοι» θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν αν μπορούν να παρουσιάσουν ένα πιο συμπαγές και αποτελεσματικό πρόσωπο. Η Εφές αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία και το παιχνίδι προσφέρεται για να φανεί κατά πόσο τα προβλήματα που εμφανίστηκαν απέναντι στην Αρμάνι ήταν απλώς μια κακή βραδιά ή ενδείξεις βαθύτερων αδυναμιών.

Ο Παναθηναϊκός έχει το ρεκόρ, έχει την ποιότητα και έχει τον Ναν σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μεγαλύτερη συνέπεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι νίκες κρατούν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Η άμυνα και η συνολική του εικόνα, όμως, θα κρίνουν την υλοποίηση των στόχων που υπάρχουν τη φετινή σεζόν. Και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Γι’ αυτό άλλωστε και αποχωρώντας από το T-Center μετά τη λήξη της αναμέτρησης είπε ευθέως πως «δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε, παίζουμε αργά»...

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»