Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην έβδομή του νίκη στη EuroLeague και πλέον είναι μόνος πρώτος. Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την Αρμάνι Μιλάνο για την όγδοη αγωνιστική της διοργάνωσης και φτάσανε στη νίκη με 80-75.