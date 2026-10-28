Ομπράντοβιτς για πιθανή ενίσχυση στο «5»: «18 χιλιάδες άνθρωποι εδώ έχουν άποψη για όλα»

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την ανοδική του πορεία και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη EuroLeague, με απολογισμό 7 νικών και μόλις μίας ήττας. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την Αρμάνι Μιλάνο και πήραν το θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας με 80-75 παρά τη δυσκολία την οποία τους επέβαλαν οι Ιταλοί.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε τόσο την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια, ενώ τοποθετήθηκε και για το εάν το τριφύλλι βρίσκεται στην αγορά για ενίσχυση στη θέση «5».

Αναλυτικά

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου που πάλεψε ακόμα ένα δύσκολο ματς, είναι σημαντική νίκη. Σημαντική νίκη. Είχαμε καλές στιγμές, άσχημες στιγμές. Πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε, θα τα συζητήσουμε στην προπόνηση. Δεν έχουμε πολλές λόγω του προγράμματος».

Για το αν τον προβληματίζει η εικόνα της ομάδας: «Το να διορθώσουμε πράγματα το κάνουμε μετά από κάθε παιχνίδι. Μετά από κάθε ματς βρίσκουμε θετικά και πράγματα που δεν είναι στο επίπεδο, το οποίο είναι απαραίτητο για την Euroleague. Μας νοιάζουν τα πάντα. Σκέφτομαι το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Όλα αυτά με βάση την κατάσταση της ομάδας. Ξεκινήσαμε την σεζόν χωρίς κάποιους παίκτες, δεν είχαμε πολύ χρόνο μαζί τους, μετά έλειπαν άλλοι λόγω τραυματισμών. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπίζουμε στην διάρκεια της σεζόν. Γνωρίζουμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Λόγω του προγράμματος και των δύσκολων ταξιδιών, δεν έχουμε χρόνο για πολλές προπονήσεις. Συζητάμε με τους παίκτες, είναι έξυπνοι, καταλαβαίνουν το μπάσκετ και το κάνουμε από την αρχή της σεζόν».

Για το ότι έχει πολλές επιλογές και για τον Ναν: «Απόψε δεν ήταν μόνο ο Ναν, ήταν και άλλοι παίκτες. Όλοι προσέφεραν στη νίκη. Κάποιοι επιθετικά σαν τον Ναν, κάποιοι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα. Πρέπει να καταλάβουμε την άμυνα που παίζουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουμε από την επίθεση. Αυτό είναι το μπάσκετ. Έχω παίκτες που καταλαβαίνουν το ματς, δεν είναι εύκολο για εμένα να καλέσω τάιμ-άουτ ή να πω τι να παίξουμε. Πάμε σε απλά πράγματα με βάση την ποιότητα που έχουμε. Το συζητάω μαζί του σε κάθε προπόνηση. Το καλό είναι ότι μιλάνε μεταξύ τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, προσπαθεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Θα έχουμε πολλά ματς σαν αυτό, είναι η Ευρωλίγκα. Όλοι παλεύουν μέχρι το τέλος. Υπάρχουν ειδικές καταστάσεις, ριμπάουντ, κάτω από το καλάθι, πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο αν δεν έχει χρόνο να προπονηθείς με όλους. Θα δούμε βίντεο και θα συζητήσουμε. Το σημαντικό είναι ότι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι παίκτες, πρέπει να παίζουν και να είναι στην ίδια σελίδα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για το πώς πάλεψαν. Κάποιες φορές κάνουν λάθη γιατί θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού».

Για το αν χρειάζεται ενίσχυση στο «5» και αν βρίσκεται στην αγορά η ομάδα: «Είναι πολύ καλό που ο κόσμος έχει άποψη, μου αρέσει. 18.000 άνθρωποι εδώ έχουν άποψη για όλα. Έχουν το δικαίωμα να έχουν την άποψή τους. Εγώ έχω τη δική μου άποψη και κάποιος με έβαλε εδώ να παίρνω τις αποφάσεις. Εμπιστεύομαι την ομάδα που είχα εδώ απόψε, και αυτούς που έλειπαν. Είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου. Δεν διαβάζω, δεν βλέπω, αλήθεια. Δεν με νοιάζει. Έχω πολλά να προετοιμάσω για την επόμενη προπόνηση, το επόμενο ματς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται με πληροφορίες, μου λένε μερικά ονόματα που δεν έχω ακούσει ποτέ στην ζωή μου. Αυτή είναι η ζωή που ζούμε. Υπάρχουν τα social media, όλοι πρέπει να γράψουν κάτι, να μιλήσουν για κάτι. Το σέβομαι, δεν είναι πρόβλημα για εμένα. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου, τους παίκτες μου. Δουλεύουν σκληρά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αφοσιώνουν χρόνο στο μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα και πάντα θα το προστατεύω».

«Συγχαρητήρια στην Αρμάνι, έκανε πολύ καλό ματς, και ευχαριστώ τους οπαδούς μας για την υποστήριξη».