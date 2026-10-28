Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story για τον Κέντρικ Ναν στο instagram για το ματς με την Αρμάνι.

Με τον Κέντρικ Ναν (20π., 6ασ.) να πρωταγωνιστεί, ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 80-75 και έφτασε τις επτά νίκες ύστερα από οκτώ ματς στην Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ναν για τα όσα έκανε στο ματς με τους Ιταλούς. Ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ έκανε ένα story με φωτογραφία του Αμερικανού γκαρντ και το συνόδευσε με το τραγούδι «Bad Guy». Αποθέωσε τον σταρ του τριφυλλιού.