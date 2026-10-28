Ο Άλεκ Πίτερς θέλει να παίξει στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο κόντρα στον Ολυμπιακό στη «Sunel Arena».

Η Αρμάνι έδειξε πολύ καλό πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως γνώρισε την ήττα με 80-75 για την όγδοη αγωνιστική της EuroLeague. Ένα παιχνίδι στο οποίο, ο Άλεκ Πίτερς δεν ήταν διαθέσιμος.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, τραυματίστηκε χθες (27/10) στο πόδι. Ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση και για αυτό τον λόγο δεν ήταν στη δωδεκάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τη Βίρτους, ο Ποέτα δεν τον είχε συμπεριλάβει, προκειμένου να ξεκουραστεί και να παίξει στο «T-Center», όμως τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά.

Ακολουθεί παιχνίδι στη «Sunel Arena» για την Αρμάνι, κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς θέλει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στην παλιά του ομάδα και θα δοκιμάσει την Τετάρτη (28/10), αλλά και μία μέρα αργότερα, να δει την κατάστασή του.