Πίτερς: Ο λόγος που δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό - Τι ισχύει ενόψει Ολυμπιακού
Η Αρμάνι έδειξε πολύ καλό πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως γνώρισε την ήττα με 80-75 για την όγδοη αγωνιστική της EuroLeague. Ένα παιχνίδι στο οποίο, ο Άλεκ Πίτερς δεν ήταν διαθέσιμος.
Ο Αμερικανός φόργουορντ, τραυματίστηκε χθες (27/10) στο πόδι. Ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση και για αυτό τον λόγο δεν ήταν στη δωδεκάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τη Βίρτους, ο Ποέτα δεν τον είχε συμπεριλάβει, προκειμένου να ξεκουραστεί και να παίξει στο «T-Center», όμως τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά.
Ακολουθεί παιχνίδι στη «Sunel Arena» για την Αρμάνι, κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς θέλει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στην παλιά του ομάδα και θα δοκιμάσει την Τετάρτη (28/10), αλλά και μία μέρα αργότερα, να δει την κατάστασή του.
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