Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-63 για την 5η αγωνιστική της Allwyn WBL 1.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, αφού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-63 στο κλειστό των «Καμινιών», σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα!

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν καλύτερες στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, διατηρώντας τις διψήφιες διαφορές και κατάφεραν να φτάσουν άνετα προς τη νίκη.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό η Φάνκαμ με 24 πόντους.

Ολυμπιακός (Γ) - Παναθηναϊκός (Γ): Η εξέλιξη του αγώνα

Πιο συγκεντρωμένος ήταν ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και μπόρεσε να πάρει προβάδισμα (11-2, 4'), αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων του.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του στη συνέχεια και μπόρεσε να μειώσει, ωστόσο οι γηπεδούχες είχαν άμεση απάντηση και έστειλαν τη διαφορά στους 12 πόντους (22-11, 10΄).

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμα (28-18).

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, πραγματοποίησε επιμέρους σερί (8-2) και μείωσε στους τέσσερις (30-26, 16΄), όμως και πάλι ο Ολυμπιακός μπόρεσε να αυξήσει την απόσταση του σκορ, με την Εβόντο να σκοράρει (37-29, 19'). Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε εκ νέου να μειώσει, στέλνοντας τη διαφορά στους τρεις (38-35, 20΄), στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, οι «ερυθρόλευκες» μέσω των καλών αμυνών που έβγαζαν, βρήκαν ρυθμό και στην επίθεσή τους, αυξάνοντας και πάλι την απόσταση του σκορ (48-37, 25').

Στη συνέχεια κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθεια να επιστρέψει στο ματς, η ομάδα του Ενζόγια, είχε απάντηση και διατηρούσε το διψήφιο προβάδισμα με το μέρος του, ενώ λίγο αργότερα η Κολλάτου, διαμόρφωσε το (57-42, 29').

Το τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός είχε το πάνω... χέρι στην αναμέτρηση και μπόρεσε να... εκτοξεύσει τη διαφορά στους 20 πόντους (76-56, 35'), κάνοντας το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα.



Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46,89-63

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

MVP ΗΡΑΝ Η...Φάνκαμ με 24 πόντους.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΡΙΑ... Η Εβόντο με 14 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Η...Κέιβ με 15 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 26 πόντοι διαφορά που έληξε η αναμέτρηση!