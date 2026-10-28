Ποέτα: «Είναι το τρίτο ματς που χάνουμε με αυτό τον τρόπο»
Πολύ ανταγωνιστική ήταν στο «T-Center» η Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του ανώτερου Παναθηναϊκού. Η ιταλική ομάδα γνώρισε την ήττα με 80-75 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Πέπε Ποέτα, έκανε το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση της Αρμάνι και ήταν λακωνικός, τονίζοντας ότι πρέπει οι παίκτες του να αρχίζουν να... το πιστεύουν.
Ο Ποέτα είπε
«Παλέψαμε σκληρά. Είναι το τρίτο ματς που χάνουμε με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε».
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