Ποέτα: «Είναι το τρίτο ματς που χάνουμε με αυτό τον τρόπο»

Ο Πέπε Ποέτα έκανε το δικό του σχόλιο για την ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center».

Πολύ ανταγωνιστική ήταν στο «T-Center» η Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του ανώτερου Παναθηναϊκού. Η ιταλική ομάδα γνώρισε την ήττα με 80-75 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πέπε Ποέτα, έκανε το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση της Αρμάνι και ήταν λακωνικός, τονίζοντας ότι πρέπει οι παίκτες του να αρχίζουν να... το πιστεύουν.

Ο Ποέτα είπε

«Παλέψαμε σκληρά. Είναι το τρίτο ματς που χάνουμε με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε».