Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Δεν λείπει κάτι από το ρόστερ του Παναθηναϊκού»
Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68.
Οι κακές επιλογές σε άμυνα και επίθεση οδήγησαν τους «πράσινους» στο χειρότερο δυνατό παιχνίδι της σεζόν έως και σήμερα, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να αναλύει τα όσα πήγαν λάθος και τα σημεία που θα πρέπει να διορθωθούν.
Σχετικά με το αν το Τριφύλλι χρειάζεται ενίσχυση, ο Ιωάννης Παπαπέτρου σημείωσε πως δεν είναι η κατάλληλη εποχή για να γίνονται συζητήσεις περί μεταγραφών, καθώς η ομάδα έχει ένα πλήρες ρόστερ που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται προσθαφαιρέσεις. Τέλος, συμπλήρωσε πως είναι όλα θέμα χημείας και ξεκάθαρων ρόλων μέσα στο παρκέ.
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