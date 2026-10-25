Με ρεκόρ τριπόντων και επιθετικό κρεσέντο στην τελευταία περίοδο, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με 122-86 την.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε ιστορία στην πέμπτη αγωνιστική της Liga ACB, συνδυάζοντας την εντυπωσιακή επιθετική της παραγωγή με ένα νέο ρεκόρ εύστοχων τριπόντων στην εκτός έδρας νίκη με 122-86 επί της Γέιδα.

Οι Μαδριλένοι ευστόχησαν σε 24 τρίποντα (24/25, 53.33%), καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση της ιστορίας τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ παρέμειναν αήττητοι στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετρώντας πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση στο Μπάρις Νορντ εξελίχθηκε σε παράσταση για δύο, με τον Τεό Μαλεντόν να σταματά στους 27 πόντους μαζί με 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ και τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό να προσθέτει 31 με πέντε ριμπάουν και 2 ασίστ όντας ο πρώτος σκόρερ. Μάλιστα, αμφότεροι είχαν από επτά εύστοχα τρίποντα, πρωταγωνιστώντας στην επιθετική καταιγίδα της «Βασίλισσας».

Η Ρεάλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, σημειώνοντας 41 πόντους και μετατρέποντας το παιχνίδι σε εύκολη υπόθεση. Συνολικά, οκτώ παίκτες της ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων, επιβεβαιώνοντας τον πλουραλισμό της ομάδας στην επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 21-31, 40-54, 63-81, 86-122

iLERNA Lleida Player MIN PTS 2FG % 3FG % FT % OR DR TR AST STL BLK TO PF RF +/- EFF D. McGhee 18:50 11 4/5 80% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -2 4 5 J. Batemon 22:53 9 2/8 25% 1/5 20% 2/3 67% 1 1 2 4 2 1 0 1 0 1 1 -7 23 M. Ejim 22:34 4 1/9 11% 0/0 0% 2/2 100% 4 3 7 0 2 1 0 1 0 1 2 -3 0 25 O. Paulí 24:50 10 5/9 56% 0/1 0% 0/2 0% 1 1 2 6 0 0 2 0 3 3 -3 19 6 D. García 15:22 6 2/4 50% 0/1 0% 2/3 67% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 4 -27 8 M. Hughes 29:55 13 1/4 25% 3/5 60% 2/4 50% 0 1 1 2 3 3 0 0 2 3 -23 10 14 M. Sanz 23:55 10 2/4 50% 2/3 67% 0/0 0% 2 3 5 0 0 1 0 0 1 3 0 -19 10 23 K. Kuath 14:00 11 5/6 83% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 1 1 4 1 23 13 25 Z. Perrin 26:00 9 4/8 50% 0/0 0% 1/6 17% 4 5 9 0 2 2 0 1 2 0 4 -39 12 51 P. Torrens 01:41 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -8 3 5 K. Martenson 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 A. Pou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Totals 86 27/58 47% 7/20 35% 11/24 46% 14 18 32 16 10 10 1 6 7 18 20 -180 74