Γέιδα - Ρεάλ Μαδρίτης 86-122: Έγραψε ιστορία η «Βασίλισσα» με 24 τρίποντα
Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε ιστορία στην πέμπτη αγωνιστική της Liga ACB, συνδυάζοντας την εντυπωσιακή επιθετική της παραγωγή με ένα νέο ρεκόρ εύστοχων τριπόντων στην εκτός έδρας νίκη με 122-86 επί της Γέιδα.
Οι Μαδριλένοι ευστόχησαν σε 24 τρίποντα (24/25, 53.33%), καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση της ιστορίας τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ παρέμειναν αήττητοι στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετρώντας πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Η αναμέτρηση στο Μπάρις Νορντ εξελίχθηκε σε παράσταση για δύο, με τον Τεό Μαλεντόν να σταματά στους 27 πόντους μαζί με 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ και τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό να προσθέτει 31 με πέντε ριμπάουν και 2 ασίστ όντας ο πρώτος σκόρερ. Μάλιστα, αμφότεροι είχαν από επτά εύστοχα τρίποντα, πρωταγωνιστώντας στην επιθετική καταιγίδα της «Βασίλισσας».
Η Ρεάλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, σημειώνοντας 41 πόντους και μετατρέποντας το παιχνίδι σε εύκολη υπόθεση. Συνολικά, οκτώ παίκτες της ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων, επιβεβαιώνοντας τον πλουραλισμό της ομάδας στην επίθεση.
Τα δεκάλεπτα: 21-31, 40-54, 63-81, 86-122
iLERNA Lleida
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|%
|3FG
|%
|FT
|%
|OR
|DR
|TR
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|RF
|+/-
|EFF
|D. McGhee
|18:50
|11
|4/5
|80%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|0
|-2
|4
|5
|J. Batemon
|22:53
|9
|2/8
|25%
|1/5
|20%
|2/3
|67%
|1
|1
|2
|4
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|-7
|23
|M. Ejim
|22:34
|4
|1/9
|11%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|3
|7
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|-3
|0
|25
|O. Paulí
|24:50
|10
|5/9
|56%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|3
|-3
|19
|6
|D. García
|15:22
|6
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/3
|67%
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|-27
|8
|M. Hughes
|29:55
|13
|1/4
|25%
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|2
|3
|-23
|10
|14
|M. Sanz
|23:55
|10
|2/4
|50%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|-19
|10
|23
|K. Kuath
|14:00
|11
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|23
|13
|25
|Z. Perrin
|26:00
|9
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|1/6
|17%
|4
|5
|9
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|0
|4
|-39
|12
|51
|P. Torrens
|01:41
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-8
|3
|5
|K. Martenson
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|56
|A. Pou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|Totals
|86
|27/58
|47%
|7/20
|35%
|11/24
|46%
|14
|18
|32
|16
|10
|10
|1
|6
|7
|18
|20
|-180
|74
Real Madrid
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|%
|3FG
|%
|FT
|%
|OR
|DR
|TR
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|RF
|+/-
|EFF
|N. Smith
|15:22
|7
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|6
|-33
|Luwawu-Cabarrot
|24:27
|31
|3/4
|75%
|7/9
|78%
|4/4
|100%
|0
|5
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|22
|35
|J. Pradilla
|16:14
|7
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|10
|A. Abalde
|15:33
|9
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|F. Campazzo
|17:35
|6
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|13
|14
|C. Okeke
|23:46
|2
|1/4
|25%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|2
|T. Maledon
|19:42
|27
|0/5
|0%
|7/8
|88%
|6/6
|100%
|0
|2
|2
|6
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|21
|31
|M. Jantunen
|13:53
|8
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|3
|4
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|11
|22
|W. Tavares
|15:36
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|8
|11
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|21
|S. Llull
|10:45
|6
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|5
|A. Feliz
|16:36
|15
|2/2
|100%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|20
|16
|O. Sarr
|10:31
|2
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|2
|4
|6
|Team
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|Totals
|122
|15/28
|54%
|24/45
|53%
|20/20
|100%
|14
|37
|51
|27
|20
|4
|6
|1
|1
|21
|17
|180
|151
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