Ναν: «Δεν έφυγα ποτέ - Με εμπιστεύεται ο Ομπράντοβιτς»

Ο Κέντρικ Ναν έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός επί της Αρμάνι, αλλά και τη δική του εμφάνιση.

Σε μία ακόμη νίκη έφτασε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φιλοξένησε την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και έφτασε στη νίκη με 80-75.

Ο Κέντρικ Ναν, που πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το ματς, ενώ αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που του έχει ο Ομπράντοβιτς.

Ο Ναν είπε

«Βγάλαμε κάποιες άμυνες, στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε καλύτερα στα ριμπάουντ και εκτελέσαμε λίγο καλύτερα. Στη φάση του λέι απ ο προπονητής μου είπε ακριβώς αυτό που έκανα. Με εμπιστεύεται, αλλά εμπιστεύεται και όλους τους παίκτες, καθώς έχουμε εξαιρετικούς αθλητές στα αποδυτήρια. Είναι μια καλή νίκη, διανύουμε διπλή εβδομάδα και θα επιστρέψουμε δυναμικά για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έφυγα ποτέ. Έχασα την πρώτη βολή και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου».