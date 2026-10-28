Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο πλαίσιο της συνάντησης των ιδιοκτητών στο Κόμο μοιράστηκε το όραμά του για τον Παναθηναϊκό.

Οι ιδιοκτήτες και οι πρόεδροι των ομάδων της EuroLeague συναντήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου στο Κόμο της Ιταλίας, ανταλλάσσοντας απόψεις για το μέλλον της διοργάνωσης.

Μεταξύ αυτών που μίλησαν στο επίσημο κανάλι της EuroLeague ήταν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο όραμά του για τον Παναθηναϊκό, στη δυναμική του T-Center, αλλά και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε

«Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα και από τις άλλες ομάδες. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο, άλλες που τα καταφέρνουν καλύτερα στα social media ή στη φιλοξενία. Πρέπει να παίρνουμε ιδέες και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, για το καλό του πρωταθλήματος. Είμαστε στο ίδιο καράβι, ακόμη κι αν είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά στο γήπεδο. Το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπάμε και στο οποίο επενδύουμε, θέλοντας πάντα το καλύτερο.

Στοχεύουμε στα αστέρια και θέλουμε να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είμαστε η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους από την έναρξη της EuroLeague. Όπως λέμε και στην Ελλάδα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε όλα. Επενδύσαμε 35 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε το γήπεδο, κάτι που εκτιμάται και από τους φιλάθλους, καθώς βλέπουμε αγώνες να γίνονται sold out μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχει το Μουσείο του Παναθηναϊκού, κάποια εστιατόρια που δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα, ενώ το στάδιο δεν θα λειτουργεί μόνο για το μπάσκετ, αλλά 365 ημέρες τον χρόνο για την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά πάντα υπάρχει η Ρεάλ, που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος σε κάθε άθλημα. Το όνειρό μου είναι να δω τον Παναθηναϊκό να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο brand. Έχουμε βρει τα συστατικά και το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Αν ρωτήσεις κάποιον πού θα ήθελε να πάει για να παρακολουθήσει έναν αγώνα, δεν νομίζω ότι θα επέλεγε την έδρα της Ρεάλ αντί για το T-Center.

Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και αυτό ισχύει για οποιονδήποτε βρίσκεται στη δημοσιότητα. Προσπαθώ, πάνω απ' όλα, να είμαι ενήμερος για όσα συμβαίνουν».