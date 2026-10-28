Συνάντηση σε ιδιαίτερα εύθυμο κλίμα είχαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Άταμαν λίγο πριν από το παιχνίδι στην Πόλη μεταξύ Μπεσίκτας και Ολυμπιακού.

Ό,τι συνέβη στο παρελθόν ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η όποια αντιπαλότητα είχαν στα ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού έμειναν πίσω.

Οι Εργκίν Άταμαν και Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν θερμό εναγκαλισμό στην Κωνσταντινούπολη και δη λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα της Euroleague μεταξύ Μπεσίκτας και Ολυμπιακού.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν ομοσπονδιακός της εθνικής Τουρκίας έδωσε το «παρών» στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης το παιχνίδι και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε ευχάριστο τόνο με τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού.

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