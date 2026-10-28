Μπαρτζώκας, Άταμαν: Το μεγάλο reunion είναι γεγονός
Ό,τι συνέβη στο παρελθόν ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η όποια αντιπαλότητα είχαν στα ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού έμειναν πίσω.
Οι Εργκίν Άταμαν και Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν θερμό εναγκαλισμό στην Κωνσταντινούπολη και δη λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα της Euroleague μεταξύ Μπεσίκτας και Ολυμπιακού.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν ομοσπονδιακός της εθνικής Τουρκίας έδωσε το «παρών» στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης το παιχνίδι και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε ευχάριστο τόνο με τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού.
Δείτε και το σχετικό βίντεο
Buzlar erimiş gibi https://t.co/xSY9k5QUIY— Çağan Ergen (@caganergenc) October 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.