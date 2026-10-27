Ομπράντοβιτς: «Περήφανος γιατί παλέψαμε ως το τέλος - Δεν παίζουμε το μπάσκετ μας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι Μιλάνο για τον όγδοη αγωνιστική της EuroLeague.

Συνέχεια στις νίκες για τον Παναθηναϊκό, που είναι πλέον μόνος πρώτος στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 7-1. Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης και επικράτησαν με 80-75.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έκανε το δικό του σχόλιο για τον αγώνα και ανέφερε τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός ενόψει της συνέχειας.

Ο Ομπράντοβιτς είπε

«Είναι σημαντικό, είμαι περήφανος γιατί παλέψαμε ως το τέλος. Είναι προφανές ότι δεν παίζουμε το μπάσκετ μας, παίζουμε αργά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε. Δεν αντιδρούμε σαν ομάδα μερικές στιγμές. Τρομερή η προσπάθεια, συγχαρητήρια στους παίκτες μου για ακόμα μία σημαντική νίκη.

Έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε τα λάθη μας, τα όσα κάναμε σωστά. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Θα υπάρξει χρόνος για όλους. Αν έχουμε καθαρό μυαλό θα είναι όλα πιο εύκολα».