Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε με βραχεία κεφαλή (81-80) την Ιγκοκέα και πέτυχε την τρίτη του νίκη στην ABA League.

Τα... χρειάστηκε αλλά λύγισε την Ιγκοκέα ο Ερυθρός Αστέρας με 81-80 για την τέταρτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από την Παρτίζαν, στο ντέρμπι του Βελιγραδίου για τη EuroLeague.

Το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο βρέθηκε να χάνει με 36-20 στην πρώτη περίοδο, παρόλα αυτά έφτασε στην ανατροπή. Οι Σέρβοι ουσιαστικά γύρισαν το ματς στην τρίτη περίοδο (επιμέρους σκορ 24-10) και πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Βόσνιους. Για τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Κάρτερ με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ακολούθησε και ο Μπάτλερ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Στεφάνοβιτς (18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Πιέρ-Λουί (14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 36-20, 50-33, 60-57, 80-81

Τα ομαδικά στατιστικά:

Igokea m:tel FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Lazar Stefanović * 26:33 18 7/13 53.8% 4/8 50% 3/5 60% 1/1 100% 0 5 5 4 0 1 1 0 2 19 3 Joel Zephan Armotrading * 21:11 1 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 -1 7 Uroš Paunović 11:06 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8 Aleksandar Lazić * 17:59 6 2/6 33.3% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 2 0 2 1 0 0 6 9 Haris Delalić * 19:16 12 6/13 36.4% 2/5 40% 2/6 33.3% 2/2 100% 2 1 3 1 0 0 2 0 0 3 11 Nathaniel Amir Pierre-Louis 25:54 14 9/20 45.5% 5/8 62.5% 0/3 0% 4/6 66.7% 0 2 2 4 1 4 0 1 4 22 12 Sandro Antunović 00:00 13 Roman Allen Kalahaehae Penn * 23:43 10 4/11 36.4% 2/6 33.3% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 5 1 1 0 0 0 9 14 Petar Kovačević 22:10 8 4/9 44.4% 4/6 66.7% 0/3 0% 0/0 0% 3 2 5 4 1 1 1 0 0 10 15 Đorđe Topolović 17:17 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 2 3 24 Armin Hrštić 00:00 55 Nikola Manojlović 14:52 7 4/4 100% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 7