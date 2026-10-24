Ιγκοκέα - Ερυθρός Αστέρας 80-81: Οι Σέρβοι πήραν την τρίτη νίκη τους στην Αδριατική Λίγκα
Τα... χρειάστηκε αλλά λύγισε την Ιγκοκέα ο Ερυθρός Αστέρας με 81-80 για την τέταρτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από την Παρτίζαν, στο ντέρμπι του Βελιγραδίου για τη EuroLeague.
Το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο βρέθηκε να χάνει με 36-20 στην πρώτη περίοδο, παρόλα αυτά έφτασε στην ανατροπή. Οι Σέρβοι ουσιαστικά γύρισαν το ματς στην τρίτη περίοδο (επιμέρους σκορ 24-10) και πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Βόσνιους. Για τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Κάρτερ με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ακολούθησε και ο Μπάτλερ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Στεφάνοβιτς (18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Πιέρ-Λουί (14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 36-20, 50-33, 60-57, 80-81
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|STL
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|#
|Players
|1
|Lazar Stefanović *
|26:33
|18
|7/13
|53.8%
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
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|5
|5
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|19
|3
|Joel Zephan Armotrading *
|21:11
|1
|0/3
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|0/3
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|1/2
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|7
|Uroš Paunović
|11:06
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
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|1
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|1
|1
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|0
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|1
|8
|Aleksandar Lazić *
|17:59
|6
|2/6
|33.3%
|0/2
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|2/4
|50%
|0/0
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|1
|2
|3
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|0
|6
|9
|Haris Delalić *
|19:16
|12
|6/13
|36.4%
|2/5
|40%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|3
|11
|Nathaniel Amir Pierre-Louis
|25:54
|14
|9/20
|45.5%
|5/8
|62.5%
|0/3
|0%
|4/6
|66.7%
|0
|2
|2
|4
|1
|4
|0
|1
|4
|22
|12
|Sandro Antunović
|00:00
|13
|Roman Allen Kalahaehae Penn *
|23:43
|10
|4/11
|36.4%
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|9
|14
|Petar Kovačević
|22:10
|8
|4/9
|44.4%
|4/6
|66.7%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|10
|15
|Đorđe Topolović
|17:17
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|24
|Armin Hrštić
|00:00
|55
|Nikola Manojlović
|14:52
|7
|4/4
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
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|3
|3
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|PF
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|STL
|BLK
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|EFF
|#
|Players
|0
|Harvey J. Motley *
|19:18
|8
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|3
|2
|1
|0
|2
|2
|11
|1
|C. Jones Jr *
|21:53
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|3
|0
|0
|0
|-18
|4
|6
|J. Butler *
|19:32
|15
|4/7
|57.1%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|6/7
|85.7%
|1
|3
|4
|4
|4
|0
|0
|0
|5
|20
|7
|D. Davidovac
|11:40
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|8
|11
|T. Carter
|26:20
|18
|9/13
|69.2%
|7/9
|77.8%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|20
|16
|13
|O. Dobrić
|28:54
|12
|7/14
|50%
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|16
|15
|15
|E. Izundu
|06:37
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-8
|2
|23
|N. Đurišić
|07:15
|2
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|25
|V. Medarević
|08:13
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|-1
|37
|S. Ojeleye *
|15:24
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-16
|5
|44
|D. Kramer *
|16:06
|3
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|-17
|-1
|95
|C. Moneke
|18:48
|10
|8/10
|80%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|6/8
|75%
|0
|7
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|22
|22
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|81
|39/71
|54.9%
|24/39
|61.5%
|6/20
|30%
|18/23
|78.3%
|11
|25
|36
|20
|11
|3
|2
|2
|-24
|101
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