Ιγκοκέα - Ερυθρός Αστέρας 80-81: Οι Σέρβοι πήραν την τρίτη νίκη τους στην Αδριατική Λίγκα

Ιγκοκέα - Ερυθρός Αστέρας 80-81: Οι Σέρβοι πήραν την τρίτη νίκη τους στην Αδριατική Λίγκα

Γιώργος Σακελλάρης
Ιγκοκέα - Ερυθρός Αστέρας 80-81: Οι Σέρβοι πήραν την τρίτη νίκη τους στην Αδριατική Λίγκα

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Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε με βραχεία κεφαλή (81-80) την Ιγκοκέα και πέτυχε την τρίτη του νίκη στην ABA League.

Τα... χρειάστηκε αλλά λύγισε την Ιγκοκέα ο Ερυθρός Αστέρας με 81-80 για την τέταρτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από την Παρτίζαν, στο ντέρμπι του Βελιγραδίου για τη EuroLeague.

Το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο βρέθηκε να χάνει με 36-20 στην πρώτη περίοδο, παρόλα αυτά έφτασε στην ανατροπή. Οι Σέρβοι ουσιαστικά γύρισαν το ματς στην τρίτη περίοδο (επιμέρους σκορ 24-10) και πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Βόσνιους. Για τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Κάρτερ με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ακολούθησε και ο Μπάτλερ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Στεφάνοβιτς (18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Πιέρ-Λουί (14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 36-20, 50-33, 60-57, 80-81

Τα ομαδικά στατιστικά:

Igokea m:telFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Lazar Stefanović *26:33187/1353.8%4/850%3/560%1/1100%05540110219
3Joel Zephan Armotrading *21:1110/30%0/30%0/00%1/250%145000000-1
7Uroš Paunović11:0621/425%1/250%0/20%0/00%1011000001
8Aleksandar Lazić *17:5962/633.3%0/20%2/450%0/00%1232021006
9Haris Delalić *19:16126/1336.4%2/540%2/633.3%2/2100%2131002003
11Nathaniel Amir Pierre-Louis25:54149/2045.5%5/862.5%0/30%4/666.7%02241401422
12Sandro Antunović00:00
13Roman Allen Kalahaehae Penn *23:43104/1136.4%2/633.3%2/540%0/00%0005110009
14Petar Kovačević22:1084/944.4%4/666.7%0/30%0/00%32541110010
15Đorđe Topolović17:1721/333.3%1/333.3%0/00%0/00%0222000123
24Armin Hrštić00:00
55Nikola Manojlović14:5274/4100%1/1100%1/1100%2/2100%0330000027
Crvena zvezda MeridianbetFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Harvey J. Motley *19:1883/650%3/650%0/00%2/2100%24632102211
1C. Jones Jr *21:5321/425%1/250%0/20%0/00%22433000-184
6J. Butler *19:32154/757.1%3/560%1/250%6/785.7%13444000520
7D. Davidovac11:4042/366.7%2/366.7%0/00%0/00%04400000-38
11T. Carter26:20189/1369.2%7/977.8%2/450%1/250%011210002016
13O. Dobrić28:54127/1450%3/650%1/425%3/475%134300001615
15E. Izundu06:3721/1100%1/1100%0/00%0/00%01110000-82
23N. Đurišić07:1521/333.3%1/1100%0/20%0/00%01100000-30
25V. Medarević08:1300/10%0/00%0/10%0/00%00000000-2-1
37S. Ojeleye *15:2452/450%1/250%1/250%0/00%00011000-165
44D. Kramer *16:0631/520%0/20%1/333.3%0/00%02200120-17-1
95C. Moneke18:48108/1080%2/2100%0/00%6/875%077301002222
Team/Coaches
TOTAL2008139/7154.9%24/3961.5%6/2030%18/2378.3%1125362011322-24101
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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