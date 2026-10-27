Βαθμολογία της Euroleague: Ο Παναθηναϊκος παρέμεινε στην κορυφή
Για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του φέτος, αφού επικράτησε με 80-75 της Αρμάνι. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στους Ιταλούς, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις. Έτσι ανέβηκε στο 7-1.
Η Παρί έφυγε με το διπλό από τα Εμιράτα απέναντι στην Ντουμπάι, ενώ η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πληγώσει τη Μπάγερν στο Μόναχο, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πάντερ.
Η Βαθμολογία της Euroleague
- Παναθηναϊκός 7-1
- Φενέρμπαχτσε 6-2
- Βαλένθια 6-2
- Ολυμπιακός 5-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
- Ντουμπάι 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ερυθρός Αστέρας 5-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Παρτίζαν 4-3
- Ζάλγκιρις 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπεσίκτας 3-4
- Βιλερμπάν 2-5
- Μπάγερν Μονάχου 2-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Παρί 2-6
- Μπασκόνια 1-6
- Αρμάνι Μιλάνο 1-7
To πρόγραμμα
27/10:
- Ντουμπάι BC - Παρί 93-99
- Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88
- Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78
- Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75
- Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78
- Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
28/10:
- Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (19:30)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές (20:00)
- Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
- Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις (21:30)
Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)
29/10
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
21:05 Μακάμπι - Παρί
21:45 Ρεάλ - Φενέρ
30/10
18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ
19:30 Εφές - Παναθηναϊκός
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι
21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας
21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
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