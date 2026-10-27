Βαθμολογία της Euroleague: Ο Παναθηναϊκος παρέμεινε στην κορυφή

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι.

Για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του φέτος, αφού επικράτησε με 80-75 της Αρμάνι. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στους Ιταλούς, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις. Έτσι ανέβηκε στο 7-1.

Η Παρί έφυγε με το διπλό από τα Εμιράτα απέναντι στην Ντουμπάι, ενώ η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πληγώσει τη Μπάγερν στο Μόναχο, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πάντερ.

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 7-1 Φενέρμπαχτσε 6-2 Βαλένθια 6-2 Ολυμπιακός 5-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2 Ντουμπάι 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ερυθρός Αστέρας 5-3 Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Παρτίζαν 4-3 Ζάλγκιρις 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Μπεσίκτας 3-4 Βιλερμπάν 2-5 Μπάγερν Μονάχου 2-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Παρί 2-6 Μπασκόνια 1-6 Αρμάνι Μιλάνο 1-7

To πρόγραμμα

27/10:

Ντουμπάι BC - Παρί 93-99

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

28/10:

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (19:30)

Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές (20:00)

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις (21:30)

Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)

29/10

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν

21:05 Μακάμπι - Παρί

21:45 Ρεάλ - Φενέρ

30/10

18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ

19:30 Εφές - Παναθηναϊκός

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι

21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας

21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια