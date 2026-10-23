Διαβάστε αναλυτικά το αγωνιστικό προφίλ του Τζον Κόντσαρ, ο οποίος γίνεται κάτοικος Πειραιά και θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη για ενίσχυση στα γκαρντ, τόσο λόγω της απουσίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά από απόφαση της διοίκησης, όσο και λόγω του τραυματισμού του Εβάν Φουρνιέ. Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν άμεσα στη μεταγραφική αγορά και έκαναν δικό τους τον Τζον Κόντσαρ, ο οποίος δεν βρήκε κάποιο συμβόλαιο στο NBA.

Ο 30χρονος Αμερικανός, κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του, το υπερατλαντικό ταξίδι, με στόχο προφανώς, να μπορέσει να ξεχωρίσει. Έχει την ικανότητα και το ταλέντο για να πετύχει στην Ευρώπη. Ένας παίκτης ο οποίος με βάση τα στοιχεία του ταιριάζει... γάντι στον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαία η επιλογή που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του.

Η μεγάλη θητεία στους Γκρίζλις και η σεζόν στους Τζαζ

Ο Κόντσαρ έπαιξε για πρώτη φορά στο NBA, τη σεζόν 2019-2020, όπου αγωνίστηκε με τους Γκρίζλις. Στη rookie χρονιά του, ο Κόντσαρ έπαιξε σε 19 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 2.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ, ανά 9.5 λεπτά συμμετοχής. Στις «αρκούδες» έμεινε για έξι σεζόν, με την κορυφαία του να είναι το 2021-2022, όπου είχε μέσο όρο 4.8 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 17.9 λεπτά αγώνα.

Πέρυσι αποχώρησε από το Μέμφις και πήγε στους Τζαζ, εκεί όπου ήταν στα second units. Αγωνίστηκε σε 26 ματς, έχοντας μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ ανά αγώνα. Στην επταετή καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχει μέσο όρο 4.3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά 17.6 λεπτά.

Ποιος είναι ο Τζον Κόντσαρ - Τα στοιχεία που τον έκαναν πολυπόθητο στον Ολυμπιακό

Ο Κόντσαρ, είναι ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί κατά κύριο λόγο ως shooting guard στην καριέρα του, αλλά και σαν small forward. Είναι σαν τον Φουρνιέ (στο positioning) αλλά με διαφορετικά στοιχεία. Με βάση τα προσόντα του, μπορεί να παίξει πιο άνετα στο «3» στην Ευρώπη, αλλά να δώσει βοήθειες και στο «4» παρά το ύψος του, όπου είναι 1.96μ.

Για τη θέση του είναι ένας εξαιρετικός ριμπάουντερ και μπορεί να δώσει βοήθειες στον Ολυμπιακό, κάπου που αντιμετωπίζει αρκετές φορές πρόβλημα. Εκεί που ξεχωρίζει είναι στην άμυνα και άνετα μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα με αλλαγές, κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσει συχνά στην Ευρώπη.

Το αγωνιστικό του προφίλ, ταιριάζει πολύ στους «ερυθρόλευκους», μιας και παίζει καλά χωρίς την μπάλα (π.χ. Βεζένκοβ), ενώ είναι παίκτης ομάδας. Βάζει το «εγώ», κάτω από την ομάδα. Σημαντικό για κάποιον που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θέλει να ξεχωρίσει.

Όσον αφορά του σουτ του, είναι κυρίως σουτέρ... ημέρας. Μπορεί να κάνει το 4/4 εντός πεδιάς σε ένα καλό του βράδυ, αλλά σε κάποιο άλλο παιχνίδι, να είναι αρκετά άστοχος.

Τα αγωνιστικά του στοιχεία ταιριάζουν ακριβώς σε αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Ένας two way γκαρντ, που μπορεί να δώσει βοήθειες στη θέση του shooting guard και του small forward, με έμφαση στην άμυνα και το ριμπάουντ.