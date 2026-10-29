Διαβάστε ποιοι διαιτητές ορίστηκαν από τη EuroLeague για τους αυριανούς αγώνες (30/10) του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague την Παρασκευή (30/10, Live στο Gazzetta) σε άλλη μια διαβολοβδομάδα της φετινής διοργάνωσης. Οι ερυθρόλευκοι μετά τη νίκη κόντρα στην Μπεσίκτας επί τουρκικού εδάφους, υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) στη SUNEL Arena και ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα της Αναντολού Εφές (19:30), με στόχο την όγδοη νίκη του στον θεσμό και τη διατήρηση στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μια ημέρα πριν τα τζάμπολ των αγώνων, η διοργανώτρια αρχή όρισε τους διαιτητές, που θα διευθύνουν τα δύο ματς. Στο ματς των Πρωταθλητών Ευρώπης θα σφυρίξουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Σάσο Πέτεκ και Χουσείν Τσελίκ.

Στην Πόλη, οι «άρχοντες του αγώνα» θα είναι οι Μίλαν Νέντοβιτς, Σαούλιους Ράτσις και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.