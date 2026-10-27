Ο Μάικ Μπατίστ μίλησε στην εκπομπή «ALLIN» του ΣΚΑΪ αναφορικά με τον ρατσισμό, που ταλανίζει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες, υποδεικνύοντας με το... δάχτυλο τις ΗΠΑ.

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο πρώην θρύλος του Παναθηναϊκού και νυν βοηθός του Τριφυλλιού, στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Μάικ Μπατίστ! Ο πρώην Αμερικανός αθλητής, μίλησε στην εκπομπή «ALLIN» του ΣΚΑΪ, εστιάζοντας στην παθογένεια του ρατσισμού, που κατά τον ίδιον πηγάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πατρίδα του, τις ΗΠΑ.

Ο «Μπουλντόζας» είπε συγκεκριμένα πως οι ΗΠΑ είναι η «ραχοκοκαλιά» του φαινομένου και υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν, προκειμένου να μάθουν να σέβονται ο ένας τον άλλον για τον χαρακτήρα τους και όχι για το χρώμα του δέρματός τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μάικ Μπατίστ:

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα και για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, προέρχεται από την χώρα μου. Είμαστε η ραχοκοκαλιά του ρατσισμού κι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, έτσι ώστε να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον για τον χαρακτήρα κι όχι για το χρώμα του δέρματος. Υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά να γίνει».

Για τον ρατσισμό επίσης τοποθετήθηκαν και οι Τάισον Γουόρντ του Ολυμπιακού, Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ, Σι Τζέι Χάρις του Κολοσσού Ρόδου, Ται Νίκολς του Περιστερίου και Νιου Γουίλιαμς του Προμηθέα Πάτρας.

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